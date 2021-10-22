В Кыргызстане за сутки выявили 125 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 58 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 36, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 348 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.