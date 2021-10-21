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Общество

Рост ОРВИ. Школы Бишкека пока не планируют переводить на онлайн-обучение

Вопрос о переводе учебных заведений на онлайн-режим не стоит. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

Она напомнила, что есть алгоритмы, утвержденные Минздравом и Минобразом, которые четко прописывают, в каких случаях направлять школы или классы на онлайн-обучение, закрывать детские сады. «Если на один инкубационный период приходится более двух случаев, то должны направлять на карантин всю школу. По предписанию были вынуждены отправить на удаленную работу одно учебное заведение. Оно уже вернулось к обычному формату», — сказала вице-мэр.

Мы будем принимать все меры, чтобы дети обучались в традиционном формате.

Виктория Мозгачева

Она добавила, что традиционный формат обучения более эффективен, чем онлайн. «Мы сейчас даже не о возможностях педагогов преподавать говорим, многие школы организовали ресурсные центры, классы. Но мы должны понимать, что не все дети обеспечены техническими средствами. Учителям тяжело отследить каждого ребенка через экран, насколько он усвоил материал. Нельзя забывать и психологическую составляющую, дети должны общаться, развиваться», — заметила вице-мэр.

Она подчеркнула, что сегодня есть большая проблема — родители отправляют детей в школу, даже если они болеют. «Многие говорят, что не с кем оставить. Вы поймите, что это не выход. Это может привести к очень плохим последствиям», — заключила Виктория Мозгачева.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211173/
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