Уполномоченный госорган по туризму в КР просят вывести в отдельную структуру

Уполномоченный госорган по туризму уже давно пора вывести в отдельную структуру. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.

Она напомнила, что с апреля 2021 года ведомство официально находилось при Министерстве экономики и финансов.

«Это реформирование дало нам хорошие посылы на будущее, наконец-то ощущаем поддержку руководства страны. Благодаря руководителю кабмина бюджет будет увеличен. От поддержки и политической воли зависит очень многое, включая эффективное развитие отрасли. В связи с недавним изменением структуры кабмина мы пока еще не знаем, куда нас определят. Надеюсь, мнение нашего ведомства учтут и примут во внимание при принятии решения, ведь основную работу по восстановлению и дальнейшему развитию сектора в новых условиях проводит именно оно», — сказала Кыял Кенжематова.

По ее словам, очень часто иностранные эксперты удивляются статусу уполномоченного госоргана по туризму в Кыргызстане. «Весьма обидно слышать, что департамент воспринимают за небольшой отдел. В других государствах, к примеру, уполномоченные госорганы по туризму представлены в виде министерств, комитетов и агентств, ниже структур просто не предусмотрено», — отметила замдиректора департамента.

«На основании горького опыта, а также в силу специфичности отрасли считаю, что уполномоченный госорган по туризму уже давно пора вывести в отдельную структуру, хотя бы на уровень самостоятельного агентства, расширить немного штат и после этого только требовать повышения экономических показателей данной сферы», — добавила она.

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Международные эксперты и представители турбизнеса уже довольно давно просят вывести сектор в отдельный госорган, чтобы более оперативно решать вопросы сферы и эффективнее работать с визави.

«На сегодня департамент туризма работает в рамках 36 международных соглашений и меморандумов, грантовых проектов и так далее, а также активно продолжает расширять свое сотрудничество. В ходе работы каждую меру нам приходится согласовывать, это занимает время, что долго и неудобно. Сегодня время — дорогой ресурс, который необходимо использовать более результативно. Это как в семье: нужно обратиться к отцу, чтобы получить разрешение, а приходится процесс начинать аж с троюродного дяди», — резюмировала Кыял Кенжематова.