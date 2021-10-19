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Общество

Более двух миллионов туристов посетили Кыргызстан за девять месяцев 2021 года

Более двух миллионов туристов посетили Кыргызстан за девять месяцев 2021 года. Такие данные 24.kg представили в департаменте туризма.

По данным Государственной пограничной службы КР, общее число прибывших граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной туристской организации (ЮНВТО), за 9 месяцев 2021 года составило 2 миллиона 201 тысячу человек. Это почти на 549 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В том числе из стран СНГ прибыло 2 миллиона 105 тысяч человек. Ощутимое увеличение в последние годы отмечается из Узбекистана (1,4 миллиона человек) и России (240,8 тысячи человек).

Из стран дальнего зарубежья (Турции, Китая, Индии, США, Южной Кореи, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Японии, Польши и Испании) прибыло 96 тысяч человек.

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В том числе из Пакистана за 9 месяцев 2021 года в КР прибыло 22,5 тысячи человек. За такой же период 2020-го их было всего 3 тысячи.

Общее число прибывших граждан в КР, на которых распространяется Закон «О безвизовом режиме» в одностороннем порядке (подпадающих под классификацию ЮНВТО) за 9 месяцев 2021 года составило 95 тысяч 924 человека.

«По данным Государственной налоговой службы, поступления налоговых платежей в бюджет республики от туристической деятельности и работы гостиниц и ресторанов составили 511 миллионов 234,2 тысячи сомов», — отметили в департаменте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210837/
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