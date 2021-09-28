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Общество

Город Ош признали главным туристическим провайдером Шелкового пути

Город Ош признали главным туристическим провайдером Шелкового пути. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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По ее данным, к такому мнению пришли международные эксперты на Первом региональном туристическом форуме.

Отмечается, что город намерен возродить важные позиции на трансконтинентальном маршруте через развитие туристических продуктов по Шелковому пути и создание собственного бренда.

В мэрии южной столицы уверены, что турпродукт и бренд привлекут в город сотни тысяч туристов.

Благодаря этому Ош возродит свое былое величие и даст мощный толчок для развития малого и среднего бизнеса не только региона, но и всей страны. «Местные власти намерены приложить все усилия для усовершенствования уровня сервиса и туристической инфраструктуры, включая размещение в аэропорту, отелях, местах общественного питания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208515/
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