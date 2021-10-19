На санитарном полигоне Бишкека возобновили работы по рекультивации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в сентябре мэрия дважды направляла письмо в ЕБРР о намерении расторгнуть контракт с эстонской компанией, потому что подрядчики на полтора года без указания причин уехали из страны и приостановили все работы.

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«В ходе неоднократных переговоров подрядчик выразил намерение максимально быстро возобновить работы. Составлен и утвержден «План мероприятий по устранению задымления на городской санкционированной свалке ТБО» на два месяца и установлены виды работ по ликвидации очагов дыма. Несоблюдение сроков и условий выполнения работ по разработанному плану станет основанием для расторжения договора», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что контракт с подрядчиком подписан 20 июня 2017 года, работы должны были завершиться в 2019 году. Однако в 2019-м подписано соглашение о внесении изменений в контракт в части изменения срока завершения работ до 1 июля 2021 года из-за периодических остановок работ по различным причинам (увеличение суммы контракта, увеличение фактической площади свалки на 4,57 гектара и другие). В апреле 2020-го подрядчик полностью остановил работы на полигоне, выполнив всего 34 процента от общего объема работ.

Напомним, ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что на мусорный полигон впустую потрачено 10,5 миллиона евро. Кроме того, он распорядился расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков мусорного полигона.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, но кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Он подразумевал приобретение мусорных контейнеров и техники для сбора ТБО и полигона, проектирование и строительство нового санитарного полигона, закрытие и рекультивацию существующего, а также строительство завода по сортировке твердых бытовых отходов. В рамках проекта столице выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.