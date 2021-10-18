Поколения на пособиях. Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество

Садыр Жапаров подписал Указ «О национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года». Кабинету министров поручено разработать и принять план мероприятий по реализации нацпрограммы.

Бывший заместитель министра социального развития, эксперт по соцзащите Нарынкуль Эшенкулова раскритиковала часть программы относительно социального развития. Она уверена, что монетизация неоплачиваемого труда женщин-матерей и оплата матерям по уходу за ребенком до трех лет — это тупиковый путь. Своими опасениями экс-замминистра поделилась с 24.kg.

— Сам процесс обсуждения документа, по которому страна будет жить в ближайшие пять лет, был закрытым. Собирались дежурные НПО, полная профанация. Экономический блок еще более или менее динамичный, с обозначением приоритетов, чего не скажешь о социальном блоке.

Читайте по теме Повысили не всем. Как выжить людям с инвалидностью на 2 тысячи сомов

Пугает то, что все считают себя специалистами в сфере социальной защиты, забывая о том, что это наука со своими последствиями. Соцполитику у нас определяют политики, гинекологи, филологи, но не экономисты.

Первая стратегия социального развития, которую не смогли исполнить, стоила более 20 миллиардов сомов, тогда же весь бюджет министерства был около 7 миллиардов. При этом около половины уходило на содержание самого ведомства.

Проблема в том, что наши желания опережают наши возможности. И новая стратегия — набор очередных хотелок без прописанных источников финансирования. Безадресные выплаты всем подряд настораживают. Вместо того чтобы строить реальную систему соцзащиты, которая поможет людям, мы увеличиваем выплаты, поощряя иждивенчество. Мы и так на пособия подсадили почти треть республики. Люди, чтобы получать эти несчастные выплаты, скрывают свои заработки. Такие понятия, как самообеспеченность, мы вообще упускаем из виду.

— Несколько лет назад уже предлагалось ввести ежемесячное пособие по уходу за каждым ребенком до трех лет. Но денег не нашли. Почему вы против этого?

— Это путь в никуда. Такой подход применяют в тех странах, где есть проблемы с естественной рождаемостью. У нас для этого предпосылок нет, к 2030 году число детей в Кыргызстане увеличится за счет естественного прироста в 1,5 раза.

Читайте по теме В Кыргызстане размеры социальных пособий увеличены. Кому и насколько

Должен действовать принцип адресности. Помогать нужно только тем, чей совокупный доход не превышает установленного минимума, и то не постоянно. Государство должно работать над тем, чтобы человек вышел из трудной жизненной ситуации.

А мы что имеем? Семьи поколениями сидят на пособиях. Сначала мать получала на дочь, потом дочь в 17 лет родила, пособие оформили уже на внучку. И таких семей очень много, миллиарды сомов направляют на эти цели. Это неправильный подход. Мы не должны поощрять иждивенчество.

— Необходимость выплат аргументируют важностью поддержки материнства и детства именно в первые три года жизни ребенка, чтобы женщины из-за нужды не оставляли своих детей, уезжая на заработки за границу, а дети не подвергались риску насилия.

— А после трех лет разве в этом уже нет необходимости? Нужно начинать с детских садов, приучать детей к социуму, давать им образование. Вице-спикер Аида Касымалиева как-то говорила, что пособия — это инвестиции в наших детей. Я категорически с ней не согласна. Инвестировать нужно в развитие, но никак не в проедание. В нацпрограмме предусматривают создание фонда будущих поколений, вот за счет него и нужно поддерживать развитие одаренных детей и молодежи.

Если у нас есть возможности, давайте увеличим размер пособия и ужесточим требования к получателям. Это будет намного эффективнее.

Читайте по теме Родители получают пособия, а детей сдают в частный интернат. Чтобы читали намаз

А то, что люди уезжают в миграцию, — так это прямое следствие печального состояния экономики. И никакими пособиями ситуацию не спасти, люди как уезжали, так и будут уезжать. До тех пор, пока не создадут рабочие места.

Мы должны начать с качественного образования, обеспечить людей работой, а потом уже поддержать тех, кто не может справиться без помощи государства. Иначе будем выдавать пособия до бесконечности.

— Что конкретно вы предлагаете?

— Менять систему соцзащиты в корне, отходить от бездумных выплат пособий. Нужно определить минимальный уровень социальной защиты, ответственность государства, работодателя и самого человека. Как в пенсионном обеспечении: сколько отчисляешь, столько и будешь получать.

— У нас маленькая страна, все друг друга знают, видят, кто как живет. Допустим, есть у человека земля, живность, а он еще и пособия получает. Неужели это сложно доказать и исключить человека из списка получателей услуг?

—Доказать можно, но все это записано на других, на родственников. Когда депутаты грубо полезли в систему назначения пособий, то все сломали, донельзя упростили процедуру. Пенсии исключили из совокупного дохода семьи, разделили само понятие «семья».

В 2019 году я ездила по регионам, разговаривала с людьми. Они уже не просят, а требуют пособия.

У мужчины пятеро детей, он получает пособия по 810 сомов на каждого ребенка, итого — чуть больше 4 тысяч сомов. Смысла работать он не видит: зарплата — 5 тысяч сомов минус налоги, эти же 4 тысячи сомов и останутся. Плюс говорит, что помогают гуманитарные программы и подрабатывает тихонько. Если работать неофициально, то и на пенсию не заработаешь. Но и на это у мужчины есть ответ: «Государство же платит пособия тем, у кого нет пенсий». То есть люди прекрасно во всем этом разбираются и не считают нужным официально работать, привыкнув просто получать пособия.

— Будучи замминистра, вы работали над этим вопросом? Инициировали, может, проверки назначения пособий, исключали незаконных получателей?

— Я отработала всего год, и тогда передо мной стояли немного другие задачи. Систему назначения пособий курировал другой заместитель министра. Но уже тогда, в 2013-2014 годах, мы отслеживали эти моменты.