14:12
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

Поколения на пособиях. Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество

Садыр Жапаров подписал Указ «О национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года». Кабинету министров поручено разработать и принять план мероприятий по реализации нацпрограммы.

Бывший заместитель министра социального развития, эксперт по соцзащите Нарынкуль Эшенкулова раскритиковала часть программы относительно социального развития. Она уверена, что монетизация неоплачиваемого труда женщин-матерей и оплата матерям по уходу за ребенком до трех лет — это тупиковый путь. Своими опасениями экс-замминистра поделилась с 24.kg.

— Сам процесс обсуждения документа, по которому страна будет жить в ближайшие пять лет, был закрытым. Собирались дежурные НПО, полная профанация. Экономический блок еще более или менее динамичный, с обозначением приоритетов, чего не скажешь о социальном блоке.

Читайте по теме
Повысили не всем. Как выжить людям с инвалидностью на 2 тысячи сомов

Пугает то, что все считают себя специалистами в сфере социальной защиты, забывая о том, что это наука со своими последствиями. Соцполитику у нас определяют политики, гинекологи, филологи, но не экономисты.

Первая стратегия социального развития, которую не смогли исполнить, стоила более 20 миллиардов сомов, тогда же весь бюджет министерства был около 7 миллиардов. При этом около половины уходило на содержание самого ведомства.

Проблема в том, что наши желания опережают наши возможности. И новая стратегия — набор очередных хотелок без прописанных источников финансирования. Безадресные выплаты всем подряд настораживают. Вместо того чтобы строить реальную систему соцзащиты, которая поможет людям, мы увеличиваем выплаты, поощряя иждивенчество. Мы и так на пособия подсадили почти треть республики. Люди, чтобы получать эти несчастные выплаты, скрывают свои заработки. Такие понятия, как самообеспеченность, мы вообще упускаем из виду.

— Несколько лет назад уже предлагалось ввести ежемесячное пособие по уходу за каждым ребенком до трех лет. Но денег не нашли. Почему вы против этого?

— Это путь в никуда. Такой подход применяют в тех странах, где есть проблемы с естественной рождаемостью. У нас для этого предпосылок нет, к 2030 году число детей в Кыргызстане увеличится за счет естественного прироста в 1,5 раза.

Читайте по теме
В Кыргызстане размеры социальных пособий увеличены. Кому и насколько

Должен действовать принцип адресности. Помогать нужно только тем, чей совокупный доход не превышает установленного минимума, и то не постоянно. Государство должно работать над тем, чтобы человек вышел из трудной жизненной ситуации.

А мы что имеем? Семьи поколениями сидят на пособиях. Сначала мать получала на дочь, потом дочь в 17 лет родила, пособие оформили уже на внучку. И таких семей очень много, миллиарды сомов направляют на эти цели. Это неправильный подход. Мы не должны поощрять иждивенчество.

— Необходимость выплат аргументируют важностью поддержки материнства и детства именно в первые три года жизни ребенка, чтобы женщины из-за нужды не оставляли своих детей, уезжая на заработки за границу, а дети не подвергались риску насилия.

— А после трех лет разве в этом уже нет необходимости? Нужно начинать с детских садов, приучать детей к социуму, давать им образование. Вице-спикер Аида Касымалиева как-то говорила, что пособия — это инвестиции в наших детей. Я категорически с ней не согласна. Инвестировать нужно в развитие, но никак не в проедание. В нацпрограмме предусматривают создание фонда будущих поколений, вот за счет него и нужно поддерживать развитие одаренных детей и молодежи.

Если у нас есть возможности, давайте увеличим размер пособия и ужесточим требования к получателям. Это будет намного эффективнее.

Читайте по теме
Родители получают пособия, а детей сдают в частный интернат. Чтобы читали намаз

А то, что люди уезжают в миграцию, — так это прямое следствие печального состояния экономики. И никакими пособиями ситуацию не спасти, люди как уезжали, так и будут уезжать. До тех пор, пока не создадут рабочие места.

Мы должны начать с качественного образования, обеспечить людей работой, а потом уже поддержать тех, кто не может справиться без помощи государства. Иначе будем выдавать пособия до бесконечности.

— Что конкретно вы предлагаете?

— Менять систему соцзащиты в корне, отходить от бездумных выплат пособий. Нужно определить минимальный уровень социальной защиты, ответственность государства, работодателя и самого человека. Как в пенсионном обеспечении: сколько отчисляешь, столько и будешь получать.

— У нас маленькая страна, все друг друга знают, видят, кто как живет. Допустим, есть у человека земля, живность, а он еще и пособия получает. Неужели это сложно доказать и исключить человека из списка получателей услуг?

—Доказать можно, но все это записано на других, на родственников. Когда депутаты грубо полезли в систему назначения пособий, то все сломали, донельзя упростили процедуру. Пенсии исключили из совокупного дохода семьи, разделили само понятие «семья».

В 2019 году я ездила по регионам, разговаривала с людьми. Они уже не просят, а требуют пособия.

У мужчины пятеро детей, он получает пособия по 810 сомов на каждого ребенка, итого — чуть больше 4 тысяч сомов. Смысла работать он не видит: зарплата — 5 тысяч сомов минус налоги, эти же 4 тысячи сомов и останутся. Плюс говорит, что помогают гуманитарные программы и подрабатывает тихонько. Если работать неофициально, то и на пенсию не заработаешь. Но и на это у мужчины есть ответ: «Государство же платит пособия тем, у кого нет пенсий». То есть люди прекрасно во всем этом разбираются и не считают нужным официально работать, привыкнув просто получать пособия.

— Будучи замминистра, вы работали над этим вопросом? Инициировали, может, проверки назначения пособий, исключали незаконных получателей?

— Я отработала всего год, и тогда передо мной стояли немного другие задачи. Систему назначения пособий курировал другой заместитель министра. Но уже тогда, в 2013-2014 годах, мы отслеживали эти моменты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210725/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане повышенные пособия дети с инвалидностью получат в ноябре
Обещали, но не повысили? Дети с ОВЗ получили прежние пособия
В Кыргызстане запустили интерактивную карту получателей пособий
Подписан указ о повышении размеров ежемесячных социальных пособий
В Кыргызстане размеры социальных пособий увеличены. Кому и насколько
В Минэкономики и финансов рассказали, насколько вырастут пособия
Информацию о начислении пособий по беременности можно получить дистанционно
Депутаты парламента предлагают ежегодно повышать социальные пособия
Цифра дня. 25 миллиардов сомов выделено на пенсии в Кыргызстане за полгода
Цифра дня. 20,7 миллиарда сомов потратили на выплату пенсий и пособий
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
18 октября, понедельник
14:05
Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов может получить дивиденды Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов...
14:04
Подозреваемого в изнасиловании школьницы бывшего милиционера в Оше арестовали
14:00
Поколения на пособиях. Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество
13:54
Делили все, как устуканы на тое. Эдиль Байсалов о лжепарламентской демократии
13:47
Водители троллейбусов нарушают правила вынужденно — мэрия нашла оправдание