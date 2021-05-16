День матери в Кыргызстане. Нелегкое счастье и минимум поддержки

У нас принято вспоминать о людях только по праздникам. О детях — 1 июня, женщинах — 8 Марта, пожилых — 1 октября, а все остальное время в году пусть живут и справляются как-то сами. В третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечают День матери. Звучат поздравительные речи, какие-то очередные обещания, вручают ордена и медали. А как дается это материнство и какую поддержку оказывает государство?

Оборванные жизни

Для многих женщин родительство превращается в бесконечный День сурка. Повезло, если есть возможность работать и отвлекаться от мамских будней. В большинстве же случаев женщины практически безвылазно находятся дома. Плюс накладывается проблема ранних браков и семейного насилия.

В начале мая 24-летняя жительница Сузакского района не вынесла тягот семейной жизни и покончила с собой. Не удержала ее и мысль о том, что станет с ее детьми. Замуж женщина вышла в 16 лет, за это время успела родить пятерых. Чуть ранее суицид совершила 32-летняя мать четверых детей в Кара-Суйском районе. Что стало последней каплей, уже не узнать, жизни не спасти.

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В ОО «Кыргызский альянс планирования семьи» отмечают важность открытия школ для матерей, где женщина может пройти полную подготовку до и после родов, а также получить психологическую поддержку. Такие школы есть в некоторых госорганизациях здравоохранения. Очевидно, их недостаточно.

«Зачастую никто не помогает женщинам, они остаются со своими проблемами и чаяниями. Многие ничего не умеют и не знают об уходе за детьми, о проблемах, возможных после родов, и о способах их решения», — говорит директор альянса Бактыгуль Бозгорпоева.

Женщины не роботы

Многим мамам, по словам практикующего психолога Айканыш Эралиевой, нужна психологическая поддержка, но не все могут позволить себе индивидуальные консультации по различным причинам. Поэтому она с коллегами решила создать группы поддержки матерей.

«Мы хотим, чтобы они помогли женщинам не закопаться в себе и добавили сил быть в ресурсе. Группы — безопасное пространство, где мамы смогут побыть со своими чувствами, эмоциями и переживаниями, не боясь осуждения за свой опыт, свое выгорание, где женщины могут почувствовать, что они не одни сталкиваются с трудностями родительства», — поясняет психолог.

Самый частый вопрос среди матерей — об эмоциональном выгорании.

Это про то, где брать ресурсы, чтобы не сойти с ума, как освободиться от общественных установок «идеальная мать», перестать винить себя, если что-то не получается, и начать жить, заботиться в первую очередь о себе. Это как в самолете — сначала маску на себя, потом на ребенка.

Айканыш Эралиева подчеркивает важность своевременной помощи во избежание случаев, когда женщина решается на последний, отчаянный шаг.

«Если у ребенка оба родителя, то они должны разделять между собой родительство, ответственность в воспитании ребенка и уходе по дому. Мужчины не должны относиться через призму «Ну я же ей помогаю!» Нет, не помогать, а разделять всю ответственность. Помогать в уходе за ребенком могут и близкие, чтобы женщина могла брать отдых (хотя бы два часа в день). Можно помочь с домашними делами», — советует психолог.

Ребенок — это тяжелое счастье, которое требует много времени, сил, энергии, денег. Женщины не роботы. Мы тоже можем уставать, иметь собственные желания и так далее. Айканыш Эралиева

«К сожалению, мы живем в патриархальном мире, где считается, что женщина по умолчанию должна все делать и никогда при этом не жаловаться. Но так не бывает, — заметила она. — Чтобы перестать обесценивать, нужно признать: родительство — это тоже работа, тяжелая, эмоциональная работа, только не оплачиваемая. Признать существование постродовой депрессии. Важно обращать внимание на сигналы депрессии и помогать в этот момент женщине. Иначе могут быть серьезные последствия. Например, суицид».

Поощрение за прививки

Чего матери ждут от государства? Во-первых, хороших пособий, которые позволят женщинам спокойно провести декрет, хорошего медицинского обслуживания и нужных социальных услуг.

«Важно поощрять тех, кто не работает в госструктурах. Они остаются без выплат по родам и уходу за детьми. Очень многие у нас в стране заняты трудовой деятельностью, где не подписывается ни одно трудовое соглашение. Если женщина завтра забеременеет и родит, то ее просто уволят. Потому что у нее ребенок и больше проблем. В этом плане нет поддержки со стороны государства», — констатирует Бактыгуль Бозгорпоева.

С ней согласна и эксперт по соцзащите Назгуль Ташпаева. «Сегодня есть практически одна мера поддержки — пособие по беременности, но оно оплачивается только четыре месяца и только занятым в формальном рынке труда. А неформальному сектору экономики что делать? Женщины не виноваты, они стараются работать в меру своего образования и возможностей», — считает она.

Во многих государствах есть система поддержки матерей. «Делать это важно с самых первый дней после родов. Мы давно пытаемся, чтобы неоплачиваемый женский труд был признан на уровне государства, — подчеркивает Назгуль Ташпаева. — Должны быть какая-то система поддержки матери по уходу за ребенком, прямые социальные выплаты до 18 месяцев, допустим, в некоторых странах — до трех лет и более. В нашей действительности нужно предусмотреть какие-то условия».

К примеру, предоставлять выплаты, если ребенок вовремя получает прививки, необходимое медико-социальное обеспечение, вовремя наблюдается у врачей и так далее. Назгуль Ташпаева

«При этом деньги должны уходить на мать и ребенка, а не на кредиты и тои. Если мать будет 1,5 года рядом с ребенком, заботиться о нем, любить его, то он будет чувствовать себя в безопасности, и с этими чувствами он будет идти по жизни. Известно, что все проблемы родом из детства», — добавляет эксперт.

Бесплатный проезд и скидки в музеи

Кыргызстанка Ажар Мэлсова, проживающая последние несколько лет в Москве, отмечает колоссальную разницу между государственной поддержкой матерей в Кыргызстане и России.

«Не могу судить о всей территории РФ, но что касается Москвы, то здесь женщина может получить пособия по беременности и родам. И это не считая пресловутого материнского капитала, который был увеличен с прошлого года. При рождении ребенка в Москве работодатель обязан выплатить единовременную выплату в 18 тысяч рублей. Сразу в роддоме можно получить подарок от мэрии, так называемую «коробку Собянина» с комплектом детских принадлежностей, начиная от мыла и подгузников и заканчивая одеждой и комбинезонами, или обменять ее на 20 тысяч рублей», — поделилась своими наблюдениями молодая мама.

Всем новорожденным москвичам, по ее словам, положена «молочная кухня» — детское питание в виде пюре, смеси и кисломолочных продуктов, а их мамам во время беременности выдают ежемесячно молоко и соки.

Коробку и молочную кухню предоставляют всем, у кого есть московская прописка, даже и не гражданам РФ.

Многодетными в России считаются семьи, имеющие трех детей и больше. В Москве таким семьям положены бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатная парковка (а она очень дорогая — до 380 рублей в час), льготные походы в столичные музеи.

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«Конечно, все познается в сравнении. Здесь многие считают, что господдержка небольшая, но для меня, приехавшей из Бишкека, где можно получить только суйунчу в 4 тысячи сомов, местная господдержка кажется громадной, — признается Ажар Мэлсова. — Думаю, что это обусловлено низкой рождаемостью в РФ. Государство стимулирует граждан рожать, а у нас и стимулировать никого не надо. С рождаемостью благо проблем в КР нет».

В своем недавнем послании президент Садыр Жапаров подчеркнул особую роль женщины и необходимость проектов по ее поддержке. «Очень важно, чтобы послание не осталось декларацией. От матери действительно зависит очень многое, через нее новому поколению передаются все человеческие ценности, поэтому так важна поддержка материнства», — резюмировала Назгуль Ташпаева.