Закон о государственных пособиях. Почему провалилась реформа

В Кыргызстане продолжаются дискуссии по закону о государственных пособиях. Законопроект в спешном порядке рассматривают в парламенте страны. Многие кыргызстанцы запутались в вопросе, ведь его неоднократно корректировали.

ИА «24.kg» поможет разобраться, зачем нужно менять законодательство и почему не сработал Закон «О госпособиях».

1 Зачем решили поменять закон о государственных пособиях 2009 года? Чтобы упростить доступ кыргызстанцев к господдержке и максимально снизить коррупционные риски.

2 Кто инициировал поправки в закон в 2017 году? Ряд депутатов Жогорку Кенеша, преимущественно от фракции СДПК: Чыныбай Турсунбеков, Карамат Орозова, Гулкан Молдобекова, Улан Примов, Альфия Самигуллина, Осмонбек Артыкбаев, Аида Касымалиева и другие.



Интересно, что законопроект поступил на рассмотрение ЖК 25 мая, 21 июня его приняли в трех чтениях, и уже 28 июля документ подписал глава государства. Приближались президентские выборы.



3 Почему чиновники поддержали документ? В Минсоцразвития признали: действующая система начисления пособий — коррупционная. Было очень много лиц заинтересованных, которые «тем или иным способом получали фиктивные справки». Очень многие работали в теневом секторе, не показывая свой доход, но годами получали пособие. А потому чиновники решили поддержать закон, который вступал в силу с 1 января 2018 года.

4 Кто должен был получать пособия? Реформирование системы предусматривало выплату пособий семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов:

- единовременную выплату (суйунчу) при рождении ребенка;

- детям от рождения до трех лет,

- семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от трех и до 16 лет (начиная с третьего ребенка).



5 Почему не сработал закон? В декабре 2017-го в регионах начались возмущения получателей соцпособий. Семья, в которой трое детей, в среднем по старому закону получала по 800 сомов на каждого ребенка, или около 2,4 тысячи сомов. Новый закон оставлял только 500 сомов на третьего ребенка.



Кстати, публикации журналистов о возможных недовольствах до принятия закона проигнорировали и депутаты ЖК, и представители Минсоцразвития.



Отдельные депутаты (Рыскелди Момбеков и Кенжебек Бокоев) назвали закон 2017 года предвыборными играми. Их коллега Наталья Никитенко заявила, что на выплату пособий просто нет денег (требовалось на 2 миллиарда сомов больше).



Кроме того, чиновники, поддержавшие закон, позже вдруг подсчитали: выявлено более 30 тысяч детей, которые лишатся возможности получения госпособий. И попросили отложить закон до 1 апреля 2018-го.



6 Что предлагает Минсоцразвития теперь? Оставить следующие виды госпособий:

- единовременная выплата при рождении ребенка – «балага суйунчу»;

- ежемесячное пособие нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Размер фиксированный - 810 сомов;

- ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.



7 Почему убирают горный коэффициент при выплате суйунчу? Этот вид господдержки является одноразовым и должен обеспечивать равные права для всех новорожденных детей, независимо от места рождения.



Сегодня суйунчу составляет 4 тысячи сомов, а живущим в условиях высокогорья — несколько больше.

