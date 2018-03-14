Закон о государственных пособиях. Почему провалилась реформа

В Кыргызстане продолжаются дискуссии по закону о государственных пособиях. Законопроект в спешном порядке рассматривают в парламенте страны. Многие кыргызстанцы запутались в вопросе, ведь его неоднократно корректировали.
ИА «24.kg» поможет разобраться, зачем нужно менять законодательство и почему не сработал Закон «О госпособиях».
Зачем решили поменять закон о государственных пособиях 2009 года?
Чтобы упростить доступ кыргызстанцев к господдержке и максимально снизить коррупционные риски.
Кто инициировал поправки в закон в 2017 году?
Ряд депутатов Жогорку Кенеша, преимущественно от фракции СДПК: Чыныбай Турсунбеков, Карамат Орозова, Гулкан Молдобекова, Улан Примов, Альфия Самигуллина, Осмонбек Артыкбаев, Аида Касымалиева и другие.
Интересно, что законопроект поступил на рассмотрение ЖК 25 мая, 21 июня его приняли в трех чтениях, и уже 28 июля документ подписал глава государства. Приближались президентские выборы.
Почему чиновники поддержали документ?
В Минсоцразвития признали: действующая система начисления пособий — коррупционная. Было очень много лиц заинтересованных, которые «тем или иным способом получали фиктивные справки». Очень многие работали в теневом секторе, не показывая свой доход, но годами получали пособие. А потому чиновники решили поддержать закон, который вступал в силу с 1 января 2018 года.
Кто должен был получать пособия?
Реформирование системы предусматривало выплату пособий семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов:
- единовременную выплату (суйунчу) при рождении ребенка;
- детям от рождения до трех лет,
- семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от трех и до 16 лет (начиная с третьего ребенка).
Почему не сработал закон?
В декабре 2017-го в регионах начались возмущения получателей соцпособий. Семья, в которой трое детей, в среднем по старому закону получала по 800 сомов на каждого ребенка, или около 2,4 тысячи сомов. Новый закон оставлял только 500 сомов на третьего ребенка.
Кстати, публикации журналистов о возможных недовольствах до принятия закона проигнорировали и депутаты ЖК, и представители Минсоцразвития.
Отдельные депутаты (Рыскелди Момбеков и Кенжебек Бокоев) назвали закон 2017 года предвыборными играми. Их коллега Наталья Никитенко заявила, что на выплату пособий просто нет денег (требовалось на 2 миллиарда сомов больше).
Кроме того, чиновники, поддержавшие закон, позже вдруг подсчитали: выявлено более 30 тысяч детей, которые лишатся возможности получения госпособий. И попросили отложить закон до 1 апреля 2018-го.
Что предлагает Минсоцразвития теперь?
Оставить следующие виды госпособий:
- единовременная выплата при рождении ребенка – «балага суйунчу»;
- ежемесячное пособие нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Размер фиксированный - 810 сомов;
- ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.
Почему убирают горный коэффициент при выплате суйунчу?
Этот вид господдержки является одноразовым и должен обеспечивать равные права для всех новорожденных детей, независимо от места рождения.
Сегодня суйунчу составляет 4 тысячи сомов, а живущим в условиях высокогорья — несколько больше.
Как получить суйунчу?
Заявления на выплату единовременного пособия «балага суйунчу» необходимо оставлять в органах Государственной регистрационной службы. Это:
- центры обслуживания населения (ЦОН);
- органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
- информационные киоски, расположенные в айыл окмоту.
ГСР передает заявления в местные управления социального развития через электронную связь, чтобы те, в свою очередь, перечисляли деньги на банковские счета, которые должны открыть сами заявители.
Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт) или документ об опекунстве и справку с места жительства.