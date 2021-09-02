В Кыргызстане размеры социальных пособий увеличены. Кому и насколько

Садыр Жапаров подписал Указ «О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в целях усиления социальной поддержки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства, получающих ежемесячные социальные пособия, кабинету министров повысить с 1 октября 2021 года размеры ежемесячных социальных пособий на 50 процентов:

детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4 тысяч до 6 тысяч сомов;

детям с ограниченными возможностями здоровья с 4 тысяч до 6 тысяч сомов;

детям в случае потери одного родителя с 1 тысячи до 1 тысячи 500 сомов;

детям в случае потери обоих родителей с 2 тысяч до 3 тысяч сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4 тысяч до 6 тысяч сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3 тысяч 300 до 4 тысяч 950 сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2 тысяч 700 до 4 тысяч 50 сомов;

детям, оба родителя которых неизвестны, с 2 тысяч до 3 тысяч сомов.

Указом также поручено повысить с 1 января 2022 года размеры ежемесячных социальных пособий на 100 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисленных до 1 октября 2021-го:

детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, с 4 тысяч до 8 тысяч сомов;

детям с ограниченными возможностями здоровья с 4 тысяч до 8 тысяч сомов;

детям в случае потери одного родителя с 1 тысячи до 2 тысяч сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы с 4 тысяч до 8 тысяч сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства II группы с 3 тысяч 300 до 6 тысяч 600 сомов;

лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства III группы с 2 тысяч 700 до 5 тысяч 400 сомов.

С 1 января 2022 года также повышаются размеры ежемесячных социальных пособий на 200 процентов по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисляемых до 1 октября 2021-го:

детям в случае потери обоих родителей с 2 тысяч до 6 тысяч сомов;

детям, оба родителя которых неизвестны, с 2 тысяч до 6 тысяч сомов.

Садыр Жапаров поручил принять соответствующие меры по выравниванию размера базовой части пенсий детей в связи с потерей кормильца до размера ежемесячного социального пособия детям в случае потери родителя (родителей) при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение.

По предварительным расчетам, на повышение размеров ежемесячных социальных пособий требуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета. При повышении размеров ежемесячных социльных пособий (ЕСП) с 1 октября 2021 года на 50 процентов дополнительная потребность составит 452,8 миллиона сомов; при увеличении размеров ЕСП с 1 января 2022-го на 100 процентов дополнительная годовая потребность составит 3 590,9 миллиона сомов.

Кабмину поручено, принимая во внимание повышение ежемесячного пособия детям, в случае потери кормильца выровнять пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые Социальным фондом.

В этой связи потребуются дополнительные денежные средства из республиканского бюджета: с 1 октября 2021 года в размере 138 миллионов и с 1 января 2022-го — 970 миллионов сомов.

Источником финансирования расходов являются средства республиканского бюджета.