12:09
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

Октябрьские события. Всем обвиняемым продлили меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Суд продлил меру пресечения всем обвиняемым. Экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев и лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков продолжат находиться под подпиской о невыезде. 

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов и экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов остались под стражей.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210694/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Октябрьские события. Алмазбека Атамбаева вновь не привезли в суд
Нелегитимный съезд адвокатов. Юристы судятся со своим руководством
Эркина Салымбекова водворили в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей до 30 ноября
Дело «Кумтора». Адвокат заявил отвод одному из судей на процессе Темира Сариева
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков исчез: где он, не знает даже адвокат
Убийство Улана Салянова. Экс-председателя ГКНБ не смогли допросить в суде
Убийство Лимонти. Двух свидетелей допросят онлайн
Октябрьские события. Алмазбек Атамбаев просит проводить слушания без него
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Орхан Инанды в&nbsp;суде рассказал, как его пытали в&nbsp;полицейском участке Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
Бизнес
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
18 октября, понедельник
12:00
Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным округам: кто они (часть II) Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным окру...
11:56
Экс-глава ОТРК Бахтияр Алиев назначен председателем Соцфонда
11:55
В школе в Пермском крае произошла стрельба
11:45
Дело «Акнета». Кубан Ажимудинов выступил с обращением к Садыру Жапарову
11:39
Октябрьские события. Всем обвиняемым продлили меру пресечения