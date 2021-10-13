Простофакты. 12 тысяч девушек должен уговорить Акылбек Жапаров выйти замуж

Почти 12 тысяч мужчин работают учителями в школах Кыргызстана. Такие данные приводит информационная система управления образованием.

Сегодня исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров пообещал поднять заработную плату учителям.

Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога. Акылбек Жапаров

Однако большинству сотрудников системы образования впору искать женихов, а не невест. Лишь 11 тысяч 941 учитель-мужчина сегодня работает в школах Кыргызстана.

Всего в общеобразовательных организациях страны работает 112 тысяч 122 человека, педагогами — 83 тысячи 755. При этом почти 85 процентов, или 71 тысяча 814 педагогов — женщины.

Похожая ситуация и на других ступенях образования. По данным системы, всего в организациях образования, начиная от детсадов и заканчивая вузами, трудится 166 тысяч 424 человека. При этом к преподавательскому составу относятся 114 тысяч 871 человек. Большинство из них женщины — 96 тысяч 992, или 84 процента.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров пообещал поднять заработную плату учителям. Он сказал, что не остановится, «пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога». Однако большинству сотрудников системы образования впору искать женихов, а не невест.