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Общество

За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело

В отношении пользователя Facebook Нурэлеса Уметалиева ГКНБ возбудил уголовное дело о призыве к насильственному захвату власти. Об этом 24.kg рассказал сам обвиняемый.

Сегодня он был на допросе в следственном управлении ГКНБ.

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«Мне сказали, что в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети, я призывал к захвату власти. Публикации я разместил в апреле и июне этого года. Но позже тот аккаунт попал в блок. Я тогда говорил о росте цен на продукты, недовольстве граждан действиями новой власти и критиковал за невыполнение обещаний со стороны Садыра Жапарова. Не было слова про захват власти, но было про митинг. В ГКНБ мне сказали, что вышли результаты экспертизы, и посоветовали найти адвоката», — рассказал Нурэлес Уметалиев.

Нурэлесу Уметалиеву 21 год. Он безработный. «Я не являюсь членом ни одной партии, даже не активист, простой гражданин, открыто выражающий свою позицию. В октябре 2020-го находился на площади, выходил против незаконных парламентских выборов», — заметил он.

Отметим, это не первая попытка привлечь к ответственности кыргызстанцев за критику Садыра Жапарова. В сентябре активистка Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. В МВД объяснили ее задержание тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане. Спустя несколько часов активистку отпустили.

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В августе суд приговорил активиста Тилекмата Куренова (Кудайберген уулу) к одному году и шести месяцам лишения свободы. Он был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции. Позже стало известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти.

За критические высказывания в соцсетях также на допросы вызывали блогеров и журналисток Мээрим Асанову, Нурзаду Токтогулову, Юлию Барабину, Айсулуу Кудайбердиеву и других. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210109/
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