Дело Куренова. Активиста приговорили к одному году и шести месяцам тюрьмы

Свердловский районный суд Бишкека приговорил активиста Тилекмата Куренова (Кудайберген уулу) к одному году и шести месяцам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил его сторонник Эрлан Бекчороев.
Отметим, гражданского активиста обвиняли по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР.
«Сегодня мне изменили меру пресечения. Меня закрыли под стражу. Признали виновным», — сказал Тилекмат Куренов, комментируя приговор в отношении него.
26 апреля Бишкекский городской суд изменил меру пресечения активисту на домашний арест.
Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».