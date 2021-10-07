Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов задолжали городу муниципальные предприятия

Дебиторская задолженность муниципальных предприятий перед мэрией Бишкека составляет 1 миллиард 364 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Ранее, отметим, в муниципалитете говорили о долге в 1,1 миллиарда, однако уточненные цифры оказались больше.

«Все это профинансированные из бюджета города средства на проведение работ. Но мы не знаем, были они проведены или нет. Бишкекасфальтсервис должен 874 миллиона сомов, «Зеленхоз» — 40 миллионов, Бишкексвет — 253 миллиона, «Тазалык» — 106 миллионов», — проинформировал Айбек Джунушалиев.

Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за ненадлежащего выполнения функций со стороны муниципальных предприятий и отсутствия за ними должного контроля.

«У нас почему-то Бишкексвет строит парки, «Зеленхоз» — дорожки. Это входит в их функции? О каком качестве работ может иди речь? С какого перепугу Бишкексвет строит парки, когда у нас в отдельных частях столицы темное царство? «Тазалык» занимался озеленением Бишкека. Я откровенно скажу: чем больше они завышали объем денег, которые у себя крутили, тем больше были возможности воровать. Деньги были из бюджета выделены, а в итоге ни работы, ни денег. Так и образовались эти долги», — заметил градоначальник.

Мы не знаем, куда делись 240 миллионов сомов. Не можем найти концы. Айбек Джунушалиев

По его словам, сегодня деятельность всех муниципальных предприятий приводится в соответствие с их уставами.

«Все должны заниматься своими делами и делать это качественно. Например, в «Тазалыке» бульдозер стоимостью 360 тысяч евро использовали не по предназначению. Сломали. Теперь на ремонт требуется 150 тысяч долларов. А когда снимаешь руководителя, говорят, что мэр сегодня хочет поставить своего человека или родственника. Судят по себе», — заключил глава города.

Напомним, ранее стало известно, что из-за задолженности мэрия собирается провести аудит в муниципальных предприятиях. Проверка намечена в «Тазалыке», Бишкексвете, Бишкекасфальтсервисе, Бишкекских парковках и стоянках, департаменте городского хозяйства и Бишкектеплоэнерго.