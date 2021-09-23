Мэрия Бишкека проведет аудит в муниципальных предприятиях из-за их долгов

Мэрия Бишкека проведет аудит в муниципальных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, в отдельных муниципальных предприятиях образовалась дебиторская задолженность на более 1,1 миллиарда сомов.
«Такая ситуация сложилась ввиду ненадлежащего выполнения функций со стороны МП и отсутствия должного контроля», — отметили в пресс-службе.
Аудит пройдет в «Тазалыке», Бишкексвете, Бишкекасфальтсервисе, Бишкекских парковках и стоянках, департаменте городского хозяйства и Бишкектеплоэнерго.
«В дальнейшем подобные проверки пройдут и в других городских службах», — добавили в мэрии.