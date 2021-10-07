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Общество

ОРТ: от 232 баллов до 21. Как изменились достижения школьников

За три года средний балл по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) в Кыргызстане снизился почти на три единицы. Меньше стало и тех, кто смог преодолеть установленный порог в 110 баллов. Об этом говорят данные Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

Почему учащимся труднее стал даваться тест, от которого зависит поступление в университет? И как повлияла пандемия на показатели? Корреспондент 24.kg проанализировала средний, максимальный и минимальный баллы по ОРТ за последние три года.

Кто-то больше, кто-то меньше

В 2019-м средний балл по республике составлял 123,3 балла. Но уже в 2020-м, когда системе образования срочно пришлось адаптироваться к новым условиям из-за COVID-19 и переходить на дистанционное обучение, он снизился до 120,1. В 2021-м средний балл едва заметно подрос. Возможно, дальнейшего падения удалось избежать благодаря тому, что весной этого года большинство одиннадцатиклассников вернулось после долгого перерыва к занятиям в обычном режиме. Дети смогли подтянуть свои знания, а те, кто заранее озадачился поступлением в вуз, занимались более углубленно и целенаправленно.

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Что касается максимального результата, то в 2021-м он не достиг уровня трехлетней давности и составил 232 балла из 250 возможных. Его показал ученик кыргызско-турецкого лицея «Сапат» в Караколе.

Минимальный же результат в 2021-м оказался на целых 8 баллов ниже, чем в допандемийном 2019 году и составил аж... 21 балл. Сложно представить, чему научился, а вернее не научился этот выпускник за 11 лет обучения в школе.

Перевалить порог

В конкурсе на зачисление в вузы на бюджетной основе порог по основному тесту уже много лет составляет 110 баллов. Преодолели его в этом году чуть более половины абитуриентов. Но и это на 5,3 процента меньше, чем в 2019-м. Показатель стабильно снижается третий год.

Что интересно, абитуриенты с русским языком обучения показывают результаты намного выше, чем те, кто проходит задания на кыргызском.

В чем секрет города Ош?

Если смотреть статистику абитуриентов, преодолевших порог по регионам, то Бишкек и Ош, конечно, в лидерах. Но разница между северной и южной столицами все же есть. Количество участников, набравших выше 110 баллов, в Бишкеке снижается третий год подряд — с 75,54 процента в 2019-м до 72,76 процента в 2021-м. Снизились за это время максимальный и минимальный баллы.

По словам замдиректора школы-гимназии № 33 Бишкека Анатолия Прокушкина, пандемия коронавируса не могла не повлиять на результаты ОРТ. «Это было ожидаемо. При этом снижение не катастрофичное: если в 2020 году средний балл у нас был 154, то в этом — 150. Онлайн-обучение не может полностью восполнить офлайн-занятия, — подчеркнул он. — Думаю, это будет иметь отложенный эффект.

Падение результатов будет через пару лет, когда учащиеся 8-9-х классов будут оканчивать школу. Нынешние выпускники все-таки успели пройти основную программу. В 10-м классе идет больше повторение, то, что дети не дополучили, можно восполнить в 11-м».

А вот абитуриенты в Оше в 2021 году показали результаты лучше, чем даже в 2019-м.

Заведующий методическим кабинетом управления образования города Оша Асан Артыкбаев объяснил успех комплексной подготовкой выпускников. Интерес к этому процессу проявляют не только учителя, но и родители детей.

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«Родители очень заинтересованы в обучении своих детей. Они понимают важность получения образования в высших учебных заведениях. Мы с начала учебного года держали руку на пульсе. Сотрудничали с частными образовательными центрами в Оше и Бишкеке, которые занимаются подготовкой к олимпиадам и ОРТ. Обучали и наших учителей, которые готовят выпускников к ОРТ и олимпиадам, мы выделяли средства на это из резервного фонда», — рассказал он в беседе с 24.kg.

«Кроме того, у нас несколько раз было пробное тестирование по подготовке к ОРТ на базе кыргызско-турецких лицеев. Думаю, это тоже дало свой результат. Дети знали, что их ждет. В этом году продолжим в усиленном темпе, тем более обучение вернулось в обычный режим», — добавил Асан Артыкбаев.

Что касается областей, то самые слабые результаты по количеству абитуриентов, набравших больше 110 баллов, показали в Ошской области. Там же минимальный балл составил 21. Заметно снизился и средний балл.

Похожая ситуация в Джалал-Абадской области. Снижаются достижения учащихся в Чуйской и Таласской областях. В некоторых областях средний балл упал в 2020-м, но чуть поднялся в 2021-м.

Найти способных, дать шанс слабым

Прохождение Общереспубликанского тестирования стало обязательным при поступлении в вузы с 2012 года. Тестовые задания каждый год новые, но сложность остается на одном уровне, уверяют организаторы. ОРТ составляется на основе госстандартов и школьной программы.

В ЦООМО подчеркивают, что результаты ОРТ — это всего лишь личные достижения детей и судить о них об уровне школьного образования в стране нельзя.

У ОРТ только одна цель — определить наиболее способных к дальнейшему обучению абитуриентов.

ЦООМО

При этом в планах чиновников регулярно предусматривается повышение среднего балла. В программе развития образования в Кыргызстане на 2021-2040 годы за основу брали 2020 год, поэтому прогнозируется, что в 2023-м средний балл составит 123 (что ниже, чем в 2019-м). В 2030-м средний балл ожидается уже на уровне 130, а у абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, — все 145.

Повышать же пороговый балл для зачисления в вузы пока не торопятся, даже наоборот. Порог для поступления в университет на контрактной основе снизили, к примеру, до 105 в 2020 году с учетом обращений Ассоциации высших учебных заведений Кыргызстана, депутатов Жогорку Кенеша, просьб родителей и абитуриентов. Такой же уровень, кстати, был и десять лет назад. Думаем о расширении возможностей для абитуриентов, но не о том, какие специалисты получатся из слабых поступающих, которые не смогли набрать даже половину из возможного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209350/
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