ОРТ: день второй. Ответы и задания написали на медицинской маске и хиджабе

Несколько абитуриентов пытались накануне вынести тестовые задания по Общереспубликанскому тестированию. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО) Чинара Батракеева.

По ее словам, одна девушка выписала тестовое задание на край хиджаба, другой абитуриент — на листок бумаги. Еще один выписал варианты ответов на медицинскую маску.

Кроме того, были дисквалификации из-за шпаргалок и за попытку пронести сотовый телефон в зал тестирования. Двое каскадеров пришли сдавать тест за других лиц. Во всех случаях результаты аннулированы. О правилах абитуриентов информировали заранее.

Первый этап ОРТ завершен, второй пройдет 21-22 мая. Сегодня — день подготовки к тесту. С 13.00 до 17.00 пройдет дополнительная регистрация.

На тестирование в 2021 году зарегистрировалось более 42 тысяч абитуриентов. Результаты ОРТ обязательны для поступления в вуз.