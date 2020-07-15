Пороговый балл по ОРТ для поступления на бюджетные отделения вузов не изменен

Министерство образования и науки Кыргызстана установило пороговые баллы для поступления в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, пороговые баллы по основному и предметному тесту для тех, кто подает заявку на зачисление в вузы на бюджетной основе, остались прежними — 110 и 60 баллов соответственно.

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Для поступающих на контрактной основе (за исключением медицинских и фармацевтических специальностей) пороговый балл снижен до 105. Как отметили в Минобразования, решение принято с учетом обращений Ассоциации высших учебных заведений Кыргызстана, депутатов Жогорку Кенеша, просьб родителей и абитуриентов.

«Установление порога в 105 баллов для обучения на контрактной основе позволит выпускникам получить высшее образование за свой счет, будет оказана поддержка отечественным вузам. Это также устраняет барьеры для поступления и расширяет возможности для абитуриентов», — отметили в ведомстве.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).