Запрет на освещение. Черные дороги и опасные пешеходки Чуйской области

«Что касается отключения уличного освещения дорог, то с полуночи будут отключать второстепенные улицы, а магистральные дороги и центральные улицы столицы будут освещены», — заявил недавно председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев, комментируя запрет на уличное и рекламное освещение.

На практике же энергетики обесточили часть трассы международного значения Бишкек — Ош.

На дороге идет ремонт, не везде есть тротуары. Люди, которые возвращаются с работы поздно вечером, часто вынуждены идти по трассе. Сейчас же неразумное решение энергетиков подвергает их жизни опасности.

Неожиданный «сюрприз»

Когда энергетики только заявили о запрете, свет вдоль дороги Бишкек — Кара-Балта еще горел. Но накануне энергетики решили почему-то начать экономить и на освещении этой трассы. До Сокулука отключение света еще не так заметно. Много машин, кафе, ресторанов и магазинчиков.

Света от них вполне хватает, чтобы чувствовать себя комфортно на дороге как водителям, так и пешеходам.

А вот дальше начинается просто непроглядная мгла. Света нет ни на одной улице: ни на центральной, ни на второстепенной. При этом реконструкция дороги на этом участке еще не закончена. Поэтому и тротуары есть далеко не везде.

«Хорошо, что хоть школьники не учатся здесь допоздна. Не знаю, как бы они добирались домой после уроков, если бы учеба заканчивалась в 18.00-19.00, как в столице. Но многие едут домой в это время. Честно говоря, страшно идти по темным улицам», — говорит местный житель Нурбек.

Молись и беги

Самая главная проблема — перейти через дорогу. Хорошо, если есть светофор: эта часть трассы хоть как-то освещается, люди могут спокойно перейти через нее. Остальные же пешеходные переходы просто опасны для жизни.

Если светофора нет, остается только молиться всем богам и очень быстро бежать в надежде, что тебя не собьют.

Фото 24.kg. Водителям тоже тяжело. Они просто не видят пешеходов в кромешной темноте

Водителям тоже такая ситуация не доставляет радости. Выбегающие в самых неожиданных местах пешеходы и так доставляют немало проблем. А теперь, когда нет уличного освещения, ездить стало еще опаснее.

«Это еще пока нет дождя, поэтому видимость на дороге лучше. А как только будут осадки, станет совсем сложно. Пешеходов совсем не видно. Неужели безопасность людей дороже мнимой экономии? Обещали ведь, что не будут отключать центральные дороги. Почему говорят одно, а делают другое?» — возмущается водитель Жолдош.

Фото 24.kg. Люди ждут транспорт прямо на дороге

Даже центры населенных пунктов теперь не освещаются. Останавливаемся в центре Беловодского. Только ближе к самому перекрестку становится видно, что за ним стоят люди и ждут ближайшую маршрутку.

— Вам не страшно вот так стоять прямо на дороге? — спрашиваю женщину, которая просит подкинуть ее до Петровки.

— А кто ж знал, что они вот так свет выключат... Да и времени еще не много. Думала, свет не раньше 22.00-23.00 «вырубят», а сейчас только 21.00, но освещения нет.

— И как теперь до дома добираться?

— А так же. Это чиновники в своих джипах ездят и с работы в 17.00 выходят. А нам, простым смертным, надо на жизнь зарабатывать. Буду так же ждать. Да, опасно так стоять, но никто меня раньше с работы отпускать не будет, — вздыхает попутчица.

Экономия вопреки здравому смыслу

Практически в кромешной тьме оказался и Сосновский поворот. На этом участке поворачивают авто, которые едут на юг. В основном это большегрузы. Но и для них чиновники решили не делать исключения.

Фото 24.kg. Так теперь выглядит вечером въезд в Кара-Балту

Дальше в сторону Кара-Балты и Панфиловского района и вовсе нет никакого проблеска надежды. Горят только редкие фонари у входа в редкие кафе, да во дворах частных домов.

Фото 24.kg. В селах нет никакого освещения — ни на центральных, ни на второстепенных улицах

А ведь дорога ведет к кыргызско-казахской границе. Она также считается важной трассой. Но и здесь желания чиновников якобы сэкономить оказались важнее безопасности и комфорта людей.

«С наступлением темноты снизится безопасность для граждан, возрастет уровень преступности. На неосвещенных дорогах резко вырастет количество ДТП. Уровень аварийности и сегодня достаточно высокий. Людям станет тяжелее ночью добираться до больниц», — предупреждает эксперт Азамат Акенеев.

Но кого это интересует — все слишком увлечены имитацией бурной деятельности и мечтами о мнимой экономии.