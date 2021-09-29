Нечего гулять. Света в парках вечерами и ночью не будет всю зиму

Запрет на уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время будет действовать весь осенне-зимний период. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.
По его словам, анализ потребления электроэнергии выявил, что небытовые абоненты тратят свет нерационально.
«Одна лампочка вроде ничего не значит. Но их по стране миллионы. В итоге приличная сумма получается. А у нас же не по одной лампочке возле двора горит. Посмотрите, в вечернее время возле кафе и по 100 лампочек горит. Даже если это светодиодные лампы. Они все равно 7-8 ватт дают. Сколько будет? И с миру по нитке можно шубу сшить», — заявил чиновник.
Он также рассказал, что по айыл окмоту ежегодно расход электроэнергии составляет примерно 100 миллионов киловатт-часов. При этом свет горит с вечера и до самого утра. «В парковых зонах все тоже горит до утра. Ну, вообще, кто до утра гуляет? У нормального человека же должен быть предел: до 22.00-23.00 гулять, потом спать идти», — высказался Талайбек Байгазиев.
При этом в Нацэнергохолдинге пока нет точных данных о том, сколько удастся сэкономить на запрете на уличное и рекламное освещение.
«Народ у нас умный и привыкнет быстро. Что касается отключения уличного освещения дорог, то с полуночи будут отключать второстепенные улицы, а магистральные дороги и центральные улицы столицы будут освещены. Наказания за ослушание никакого не будет. Можно сейчас отказаться от системы кондиционирования. Веерных отключений не будет, но экономить надо», — заключил глава Нацэнергохолдинга.