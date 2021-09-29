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Общество

Нечего гулять. Света в парках вечерами и ночью не будет всю зиму

Запрет на уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время будет действовать весь осенне-зимний период. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.

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По его словам, анализ потребления электроэнергии выявил, что небытовые абоненты тратят свет нерационально.

«Одна лампочка вроде ничего не значит. Но их по стране миллионы. В итоге приличная сумма получается. А у нас же не по одной лампочке возле двора горит. Посмотрите, в вечернее время возле кафе и по 100 лампочек горит. Даже если это светодиодные лампы. Они все равно 7-8 ватт дают. Сколько будет? И с миру по нитке можно шубу сшить», — заявил чиновник.

Он также рассказал, что по айыл окмоту ежегодно расход электроэнергии составляет примерно 100 миллионов киловатт-часов. При этом свет горит с вечера и до самого утра. «В парковых зонах все тоже горит до утра. Ну, вообще, кто до утра гуляет? У нормального человека же должен быть предел: до 22.00-23.00 гулять, потом спать идти», — высказался Талайбек Байгазиев.

При этом в Нацэнергохолдинге пока нет точных данных о том, сколько удастся сэкономить на запрете на уличное и рекламное освещение.

«Народ у нас умный и привыкнет быстро. Что касается отключения уличного освещения дорог, то с полуночи будут отключать второстепенные улицы, а магистральные дороги и центральные улицы столицы будут освещены. Наказания за ослушание никакого не будет. Можно сейчас отказаться от системы кондиционирования. Веерных отключений не будет, но экономить надо», — заключил глава Нацэнергохолдинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208745/
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