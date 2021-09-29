Уличное и рекламное освещение парков и кафе будет отключено

Распоряжением заместителя председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбека Ходжомамбетова приказано отключить уличное и рекламное освещение. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

Отмечается, что запрет касается кафе, ресторанов, бань, саун, парков, магазинов и других небытовых потребителей. Решение принято для рационального использования водных ресурсов в Токтогульском водохранилище и экономии электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период.

Всем распредкомпаниям уже разослано сообщение о необходимости проведения рейдов в вечернее и утреннее время по всем районам республики. Они должны следить за отключением освещения.