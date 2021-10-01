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Экономика

Запрет на освещение. От сомнительной инициативы чиновников никакой экономии нет

Власти Кыргызстана продолжают фонтанировать идеями, одна другой «креативнее». Вслед за попытками повысить тарифы на электроэнергию с введением повышающего коэффициента для промышленников, что, по мнению экспертов, может привести к краху многих предприятий и поставит бизнес в безвыходное положение, Нацэнергохолдинг ввел новые ограничения.

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С 29 сентября в стране запрещено уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время. Действовать ограничения будут весь осенне-зимний период. Энергетики считают, что такие меры приведут к экономии.

«Одна лампочка вроде ничего не значит. Но их по стране миллионы. В итоге приличная сумма получается. А у нас же не по одной лампочке возле двора горит. Посмотрите, в вечернее время возле кафе и по 100 лампочек горит. Даже если это светодиодные лампы. Они все равно 7-8 ватт дают. Сколько будет? И с миру по нитке можно шубу сшить», — заявил председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.

Своим мнением о сомнительности идеи и сколько на самом деле можно сэкономить, отключив уличное освещение, с 24.kg поделился эксперт Азамат Акенеев.

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— Всего две недели назад министр энергетики Доскул Бекмурзаев говорил: «Отключений из-за недостатка электроэнергии не будет: импорт есть, собственная выработка есть. Электроэнергии хватает в достатке, только если не будет аварийных отключений на короткое время. В остальном веерных отключений не будет, я вам ответственно заявляю».

А намедни энергетики объявляют, что в Кыргызстане отныне запрещено уличное и внешнее освещение для коммерческих объектов. Запрет будет действовать до конца отопительного периода. Таким образом, даже не дождавшись первых холодов, все заверения Министерства энергетики, что электроэнергии в достатке, оказались ложью. Можно ли теперь верить, что зимой у нас не будет и других отключений и ограничений?

Самое главное, эффект от такой «экономии» весьма сомнителен.

Энергетики не привели никаких цифр о том, сколько именно электроэнергии они планируют сэкономить, погрузив во тьму на полгода улицы всех городов и сел Кыргызстана. Но уже очевидно, что цифра будет самая минимальная.

По данным самого же Минэнерго, около 70 процентов электроэнергии в стране потребляет население, большая часть ее идет на отопление. Небытовые абоненты в виде предпринимателей, других юридических лиц, государственных и муниципальных органов также тратят электроэнергию в основном на другие цели. Даже в самом лучшем случае экономия не превысит 1-2 процента от общего потребления электроэнергии в республике.

Это решение весьма напоминает имитацию хоть какой-то деятельности, чтобы потом можно было сказать, что мы делали все, что могли.

Азамат Акенеев

Однако последствия этого решения будут достаточно серьезные. Глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев говорит, что «нормальные люди в 22.00-23.00 ложатся спать». Возможно, он так и делает, но если он один раз выйдет на улицу после 23.00, то убедится, что в это время работает множество объектов — магазины, кафе, аптеки, отели, заправки и другие предприятия сферы услуг. Что теперь, по мнению энергетиков, должны делать все эти субъекты предпринимательства? Ждать, что кто-то доберется до них в кромешной темноте? А ведь бизнес сейчас и так находится в тяжелой экономической ситуации.

Будут и другие последствия. С наступлением темноты снизится безопасность для граждан, возрастет уровень преступности.

На неосвещенных дорогах резко вырастет количество ДТП. Уровень аварийности и сегодня достаточно высокий. Людям станет тяжелее ночью добираться до больниц. Пострадает сектор туризма. В целом снизится экономическая и другая активность.

Энергетикам пора перестать обманывать народ и политиков о ситуации в энергосекторе. Она крайне тяжелая. Косметические меры не помогут, нужно проводить тяжелые и непопулярные реформы. Но отключение уличного освещения к ним точно не относится.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208873/
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