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Общество

Закон о фейках будет работать против СМИ, а не против дезинформаторов — эксперт

Закон о защите от ложной (недостоверной) информации будет работать не против фейков, а против СМИ. Свое мнение на Центрально-Азиатском форуме по управлению Интернетом озвучила директор представительства Интерньюс Элина Каракулова.

«У профильных госорганов, на которые возлагается его исполнение, нет необходимых для этого ресурсов. Закон вызывает очень много вопросов и опасений. В нем нет ни слова о развитии медиаграмотности, которая является одним из основных инструментов борьбы с распространением ложной информации. Вызывает непонимание и то, каким образом операторы связи будут отслеживать безопасность контента. Это сравнимо с тем, если бы дорожным строителям поручили заниматься контролем за соблюдением Правил дорожного движения. Этот документ будет работать против СМИ, а не против фабрик троллей и дезинформаторов», — сказала она.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации» 23 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208530/
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