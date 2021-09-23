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Общество

Бишкекское пассажирское предприятие находится на грани банкротства

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) находится в предбанкротном состоянии. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил экс-вице-мэр Русланбек Акылбеков.

По его словам, в 2008-2009 годах Соцфонд выделял предприятию около 200 миллионов сомов под 7 процентов годовых на покупку автотранспорта.

«Эта сумма была погашена из муниципального бюджета. БПАТП должно городу 214 миллионов сомов по данному кредиту», — отметил Русланбек Акылбеков.

Он добавил, что, кроме того, у БПАТП есть дебиторская задолженность — около 102 миллионов сомов. «То есть предприятие находится в предбанкротном состоянии», — сказал бывший чиновник мэрии.

Он подчеркнул, что при повышении тарифа на проезд будут аккумулироваться средства, которые потом планируется использовать на обновление автопарка и создание условий для водительского состава.

Напомним, сегодня стало известно, что Русланбек Акылбеков освобожден от должности вице-мэра. Но он принял участие в заседании комиссии, на котором рассматривается вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Он включен в повестку сессии горкенеша, которая пройдет во вторник, 28 сентября.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208094/
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