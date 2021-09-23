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Власть

Уволенный вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков участвует в заседании БГК

Уволенный вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков участвует в заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ.

Он сообщил депутатам, что его сегодня освободили от должности. По его словам, он ушел по собственному желанию.

Русланбек Акылбеков отметил, что сидящий рядом новый вице-мэр Таалайбек Орозов пока не в курсе дел. Поэтому он предоставит информацию.

скриншот страницы БГК
Фото скриншот страницы БГК. Освобожденный от должности вице-мэра Бишкека Русланбек Акылбеков участвует в заседании постоянной комиссии

На заседании рассматривается вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Он включен в повестку сессии горкенеша, которая пройдет во вторник, 28 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208081/
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