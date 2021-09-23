В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу

Вице-мэр Русланбек Акылбеков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев в связи с переходом Русланбека Акылбекова на другую работу.

Другим распоряжением вице-мэром по цифровизации и транспорту назначен Таалайбек Орозов. До этого он в течение месяца возглавлял Государственную службу цифрового развития при правительстве. В разные годы был генеральным исполнительным директором ОсОО «Глобал Индастриал Девелопмент», работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, правительстве, администрации президента, был директором госпредприятия «Инфоком», председателем совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

Напомним, что Русланбек Акылбеков был назначен на должность вице-мэра в феврале.