10:54
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть

В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу

Вице-мэр Русланбек Акылбеков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев в связи с переходом Русланбека Акылбекова на другую работу.

Другим распоряжением вице-мэром по цифровизации и транспорту назначен Таалайбек Орозов. До этого он в течение месяца возглавлял Государственную службу цифрового развития при правительстве. В разные годы был генеральным исполнительным директором ОсОО «Глобал Индастриал Девелопмент», работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, правительстве, администрации президента, был директором госпредприятия «Инфоком», председателем совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

Напомним, что Русланбек Акылбеков был назначен на должность вице-мэра в феврале.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208068/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Теперь официально. Глава бишкекского «Тазалыка» освобожден от должности
В Бишкеке уволили главу «Тазалыка» Рыспека Сарпашова
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 сентября
В Ленинском районе Бишкека сменился аким
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
В мэрии города Ош произошли кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки за 30 августа — 3 сентября
Экс-замминистра финансов Мирланбек Байгончоков стал вице-мэром Бишкека
Назначен первый вице-мэр Бишкека. Им стал Максатбек Сазыкулов
Вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу освобожден от занимаемой должности
Популярные новости
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
В&nbsp;Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с&nbsp;линий В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий
В&nbsp;Жогорку Кенеше возмущаются ценами на&nbsp;проезд в&nbsp;такси В Жогорку Кенеше возмущаются ценами на проезд в такси
Бизнес
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
23 сентября, четверг
10:38
В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сф...
10:27
Количество авиарейсов из пяти городов России в Ош вновь увеличено
10:15
В городе Ош анализируют интервалы движения общественного транспорта
10:11
Кыргызстан намерен стать членом схемы сертификации необработанных алмазов
10:06
Садыр Жапаров за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни