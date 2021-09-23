Продажа справок о вакцинации. Чиновники перекладывают ответственность на СМИ

Министерство здравоохранения и социального развития отреагировало на материал 24.kg «Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают».

Отмечается, что ведомство ведет работу по вопросу распространения в Telegram предложений о продаже сертификатов о вакцинации с конца июля 2021 года. Поскольку предполагаемые действия неизвестных лиц и само предложение о продаже сертификата носят неправомерный характер, а такие деяния подпадают под уголовно наказуемые, в соответствии с нормами законодательства Минздрав 2 августа 2021 года обратился с заявлением в Министерство внутренних дел.

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«После поданного заявления специалисты МЗиСР совместными усилиями с сотрудниками правоохранительных органов начали мероприятия по выявлению круга причастных лиц. С целью привлечь к ответственности именно причастных к неправомерным деяниям лиц, которые своими действиями подрывают работу всего государства по проведению национальной кампании по вакцинации, планомерно осуществлялись мероприятия по сужению возможного круга лиц.

Учитывая специфику работы информационных систем Минздрава, специалисты последовательно вели работу с техническими комплексами. В первую очередь требовалось выяснить, вносятся ли данные непосредственно в государственную информационную систему по учету вакцинированных лиц, либо же злоумышленники занимаются мошенничеством и подделыванием непосредственно свидетельств», — говорится в сообщении.

Для выявления неправомерной схемы было проведено несколько контрольных закупов, по результатам которых выяснилось, что лица, совершающие противоправные деяния, имеют право на внесение данных о вакцинированных в систему.

«Таким образом, удалось выявить круг лиц, которые потенциально могут быть причастны к совершению противозаконного деяния. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению конкретных ответственных лиц с уточнением названия медицинской организации и непосредственно вносителя данных о прохождении вакцинации», — добавили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что привлечению к ответственности подлежат не только лица, которые вносят недостоверные данные с целью подделывания документов, но и те, которые воспользовались незаконными услугами.

При этом чиновники почему-то считают, что «публикация материалов со стороны 24.kg негативно отражается и препятствует деятельности МЗиСР и правоохранительных органов по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность».

«С момента подачи заявления в МВД кропотливая работа специалистов МЗиСР позволила сформировать доказательную базу для привлечения к ответственности соответствующих лиц. Более того, возникают вопросы правовой оценки действий сотрудника агентства, который подготовил материал и воспользовался незаконными услугами, чтобы выдать информацию на страницах издания», — говорится в ответе Минздрава.

Отметим, что перед тем, как связаться с Telegram-каналом и проверить, действительно ли они фиктивно оформляют сертификаты, корреспондент 24.kg обратилась лично к министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. На вопрос, есть ли риск отправки ИНН мошенникам, он ответил: «Вы ничем не рискуете, отправляйте».

«Можете предоставить и потом проверить, пришлют ли они сертификат или нет. Они не пришлют, — заверял чиновник. — Если пришлют, то сообщите нам через день, и мы сразу выясним, где эти аферисты. Никто вас потом судить не будет. Я буду вашим гарантом».

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Журналист предоставила всю полученную информацию заместителю министра Бакыту Джангазиеву и главе Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбаре Ишенапысовой сразу после того, как авторы Telegram-канала внесли данные о вакцинации в базу и прислали инструкцию, куда переводить деньги. Оплату при этом корреспондент не производила.

Ранее Гульбара Ишенапысова заявляла, что при выявлении факта подделки сразу узнают, в каком Центре семейной медицины провели регистрацию о вакцинации и кто это сделал.

Минздрав по-прежнему уверяет, что вакцинация является добровольным выбором каждого в обеспечении безопасности себя и своих близких от COVID-19, и призывает граждан получить вакцину.