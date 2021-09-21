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Общество

Строители дороги Балыкчи — Корумду приехали в Бишкек требовать зарплату

Строители дороги Балыкчи — Корумду, которые не могут получить зарплату за полтора года работы с китайской компанией «Лонг Хай», приехали в Бишкек, чтобы встретиться с главой Минтранса Эркинбеком Осоевым и председателем кабинета министров Улукбеком Мариповым. Об этом 24.kg рассказал один из рабочих Бакыт Айдарканов.

По его словам, в акции участвуют 25 дорожников.

24.kg
Фото 24.kg. Рабочие

«Я работаю специалистом по технике безопасности на дорогах. Я не получал зарплату уже 16 месяцев. Таких, как я, 18 человек. А всего не получивших заработную плату от китайской компании «Лонг Хай» 120 человек. Общая сумма задолженности перед рабочими у фирмы составляет 28 миллионов. С нами встретились заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев и представитель кабмина Бактияр Орозов. Обещали выдать зарплату до конца сентября. Хотя до этого говорили, что выдадут до 15 сентября», — рассказал Бакыт Айдарканов.

При этом он отметил, что на встрече с чиновниками рабочие поставили ультиматум: если обещание не будет выполнено, они перекроют дорогу.

В Минтрансе 24.kg подтвердили состоявшуюся встречу.

«С нашей стороны в Министерство экономики и финансов направлено письмо для того, чтобы они нам открыли финансирование, то есть выделили средства, заложенные для проведения реконструкции этой дороги. Речь идет о 72 миллионах. Сейчас вопрос решается», — заключили в ведомстве.

Отметим, ранее работники дороги уже жаловались редакции, что больше года не могут получить заработную плату. По данным генерального подрядчика ОсОО «Лонг Хай», задолженность перед рабочими и поставщиками на сегодня составляет 35 миллионов сомов. Средства на строительство дороги из республиканского бюджета поступать перестали.

Общая протяженность участка Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду — 104 километра. С начала строительства выполнены работы на 4 миллиарда 617 миллионов сомов.

Общая стоимость проекта 6 миллиардов 803 миллиона сомов. Заказчиком является департамент дорожного хозяйства при МТиД КР. Подрядчиком — китайская компания «Лонг Хай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207889/
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