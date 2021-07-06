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Строители дороги Балыкчи — Корумду уже больше года не могут получить зарплату

Строители дороги Балыкчи — Корумду уже больше года не могут получить зарплату. Об этом 24.kg рассказал один из них — Нурис Орозбаев.

По его словам, китайская компания «Лонг Хай» уже 12 месяцев не выплачивает заработную плату рабочим, ссылаясь на то, что правительство не выделяет деньги.

«Не получивших зарплату — около 20 человек. В компании сказали, что приехали из Минтранса, и открыто признались, что в бюджете нет денег. Если хотите, можете уволиться, но зарплаты нет, говорят», — сетуют рабочие.

В Минтрансе 24.kg сообщили, что уточняют информацию об инциденте.

Отметим, рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, не раз высказывали недовольство тем, что им вовремя не выплачивают деньги. В феврале 2020 года они уже требовали от чиновников выплатить им зарплату за восемь месяцев работы.

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Реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду затеяли в начале 2016 года. К концу октября 2015-го Министерство транспорта и дорог отчиталось в проведении тендера на реконструкцию трассы. Выбрали подрядчика — китайскую компанию «Лонг Хай» — и определили предварительную стоимость проекта — 6 миллиардов 803,5 миллиона сомов. Тогда же планировали, что работы начнут в ноябре 2015 года и завершат в 2017-м.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199947/
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