Строители дороги Балыкчи — Корумду уже больше года не могут получить зарплату. Об этом 24.kg рассказал один из них — Нурис Орозбаев.

По его словам, китайская компания «Лонг Хай» уже 12 месяцев не выплачивает заработную плату рабочим, ссылаясь на то, что правительство не выделяет деньги.

«Не получивших зарплату — около 20 человек. В компании сказали, что приехали из Минтранса, и открыто признались, что в бюджете нет денег. Если хотите, можете уволиться, но зарплаты нет, говорят», — сетуют рабочие.

В Минтрансе 24.kg сообщили, что уточняют информацию об инциденте.

Отметим, рабочие, принимающие участие в реконструкции автотрассы Балыкчи — Корумду, не раз высказывали недовольство тем, что им вовремя не выплачивают деньги. В феврале 2020 года они уже требовали от чиновников выплатить им зарплату за восемь месяцев работы.