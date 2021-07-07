Деньги из республиканского бюджета на строительство дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду в настоящее время не выделяются. Об этом 24.kg сообщили в Минтрансе.

Отметим, ранее работники дороги пожаловались редакции, что уже больше года не могут получить заработную плату. По данным генерального подрядчика ОсОО «Лонг Хай», задолженность перед рабочими и поставщиками на сегодня составляет 35 миллионов сомов. Средства на строительство дороги из республиканского бюджета поступать перестали.

Общая протяженность участка Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду — 104 километра . С начала строительства выполнены работы на 4 миллиарда 617 миллионов сомов.

Общая стоимость проекта 6 миллиардов 803 миллиона сомов. Заказчиком является департамент дорожного хозяйства при МТиД КР. Подрядчиком — китайская компания «ЛонгХай».