10:02
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Общество

Учительница ударила семиклассника шваброй. ИДН проверяет сообщение

Инспекция по делам несовершеннолетних проверяет сообщение об инциденте в Нижне-Алаарчинской средней школе. Информацию об этом 24.kg подтвердила замминистра образования Надира Джусупбекова.

Ранее отец семиклассника сообщал редакции, что преподаватель школы несколько раз ударила его сына и сломала телефон. Это произошло в пятницу, 17 сентября.

«Встретились сразу с директором школы, учителем, родителями. Пока сказать по факту ничего нельзя, только по итогам разбирательств предоставим подробности, нужна компетентная работа. Если родитель обращается к нам, мы сразу реагируем на каждое сообщение. Давления на ученика во время проверки не будет», — рассказала Надира Джусупбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207888/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области
В Кыргызстане остается актуальной угроза снижения охвата образованием
Максимальная нагрузка на детские сады придется с 2028 года, на школы — с 2032-го
Дети, учившиеся в контейнере в селе Кенеш, пойдут в новую школу
В Базар-Коргоне построили две школы, но не оснастили их
Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте
В селе Голбо Баткенской области появилась новая школа
Комиксы, гимнастика, йога. Учителей готовят к возвращению в школы после COVID-19
В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Ордо» построят новую школу и детсад
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Автолюбители Бишкека митингуют против компании &laquo;Вега&raquo;. Требуют отменить штрафы Автолюбители Бишкека митингуют против компании «Вега». Требуют отменить штрафы
Бизнес
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
22 сентября, среда
10:00
Инвентаризация законодательства. Почему качество не терпит суеты Инвентаризация законодательства. Почему качество не тер...
09:52
COVID-19 в мире. Заразились более 229,5 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
09:43
Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
09:31
Учительница ударила семиклассника шваброй. ИДН проверяет сообщение
09:22
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября