Учительница ударила семиклассника шваброй. ИДН проверяет сообщение

Инспекция по делам несовершеннолетних проверяет сообщение об инциденте в Нижне-Алаарчинской средней школе. Информацию об этом 24.kg подтвердила замминистра образования Надира Джусупбекова.

Ранее отец семиклассника сообщал редакции, что преподаватель школы несколько раз ударила его сына и сломала телефон. Это произошло в пятницу, 17 сентября.

«Встретились сразу с директором школы, учителем, родителями. Пока сказать по факту ничего нельзя, только по итогам разбирательств предоставим подробности, нужна компетентная работа. Если родитель обращается к нам, мы сразу реагируем на каждое сообщение. Давления на ученика во время проверки не будет», — рассказала Надира Джусупбекова.