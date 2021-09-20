Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство

Преподаватель Нижне-Алаарчинской средней школы несколько раз ударила ученика седьмого класса и сломала его телефон. Об этом 24.kg сообщил отец мальчика.

По его словам, это произошло в пятницу, 17 сентября.

«Сын рассказал, что классный руководитель попросила выполнить задание, но он не смог сделать из-за отсутствия учебников. Тогда она решила поставить его в угол до конца уроков. После учебного дня она начала заставлять его мыть пол, но сын отказывался, за это педагог несколько раз ударила его по голове. Со слов сына, потом ударила его шваброй и снова приказала убраться в классе, ему пришлось. Ребенок хотел позвонить мне, вытащил телефон, но учительница выхватила устройство и выбросила — аппарат сильно поврежден», — рассказал собеседник редакции.

Сегодня родители ученика обратились в Министерство образования и науки. С ними встретилась заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова. В 16.00 в ведомство пригласили и педагога, которую обвиняют в рукоприкладстве.

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