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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Десяткам таджикских студентов запрещен въезд в Кыргызстан

Кыргызстан не разрешил въезд десяткам таджикских студентов. Об этом пишет Радио Озоди.

По его данным, свыше 100 граждан Таджикистана, обучающихся в вузах КР, не получили разрешения на въезд в Бишкек, несмотря на неоднократные обращения.

Отмечается, что студенты ранее не согласились с предложением образовательного ведомства о продолжении учебы в таджикских вузах и настаивали на учебе в Кыргызстане.

Один из студентов рассказал, что он поехал на таджикско-кыргызскую границу, но кыргызские пограничники не пропустили его. По его словам, ему предложили продолжить учебу в университете в Таджикистане, но он отказался.

Таджикские власти заявляют, что граница закрыта в одностороннем порядке и они неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой пропустить студентов. Источник в Министерстве образования и науки Таджикистана сообщил журналистам, что они связались с властями Кыргызстана через Министерство иностранных дел, но ответа так и не дождались.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207689/
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