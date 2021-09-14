18:44
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Общество

Протесты в Терек-Сае. Акима района оставили пожить в селе

Жители села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области 8 сентября провели акцию протеста против кыргызско-турецкой золотодобывающей компании ОсОО «Эти Бакыр Терексай». Спустя пять дней с митинговавшими встретился полпред области Абсаттар Сыргабаев и оставил акима района пожить в селе 10 дней и решить озвученные людьми проблемы.

Сельчане жаловались на шум и на обилие пыли. Молодые мамы рассказали об участившихся среди детей случаях аллергии и кашля.

Полпред Абсаттар Сыргабаев пообещал отправить мобильную группы врачей для обследования здоровья детей.

Начальник ОВОС золотодобывающей компании показал сельчанам пробы пыли, воды, воздуха и почвы, которые проводятся каждый квартал. Но жители потребовали делать мониторинг ежемесячно.

Также терексайцев интересовал вопрос переселения людей из 62 домов по улице Мырзабаева. Отметим, ранее полпред региона Абсаттар Сыргабаев заявлял, что сельчан необходимо в срочном порядке переселить в другое место до наступления зимы, так как их земли попали под лицензионную площадь ОсОО «Эти Бакыр Терексай».

Но, как оказалось, по данным местной власти, на сегодня только у 22 домов документы в порядке, остальным требуются больше времени для получения красных книг.

Участники акции также подняли вопрос трудоустройства сельчан в компании. По словам гендиректора «Эти Бакыр Терексай» Вели Гекдере, в компании работают 1 тысяча 119 человек, из них 685 — жители села Терек-Сай.

«При появлении вакансий приоритет мы отдаем жителям села Терек-Сай. Представителей других регионов приглашаем на работу только в том случае, если нет необходимых кадров в селе», — сказал Вели Гекдере.

Чтобы ускорить решение всех озвученных вопросов, а также на собственном опыте убедиться в невозможности жить при постоянном шуме и пыли, жители села пригласили акима Чаткалького района Алтынбека Синербаева остаться жить в поселке Терек-Сай на 10 дней. Полпред области Абсаттар Сыргабаев предложение поддержал.

Отметим, в 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан и Перевальное выиграло ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие «Кыргызалтына» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов).

Деятельность предприятий с самого начала сопровождается провокациями и разногласиями. В 2018-м на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» произошел конфликт с участием местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207040/
просмотров: 2074
Версия для печати
Материалы по теме
Протесты в Терек-Сае. Акция против золотодобывающей фирмы продолжается
Жители села Терек-Сай с детьми вышли на митинг против золотодобывающей компании
Экологическое бедствие в Терек-Сае. Местные жители просят помощи у чиновников
Разрушение села Терек-Сай. Как власти обменяли экологию на большие налоги
Жителей 62 домов села Терек-Сай переселят из-за золотодобывающей компании
Жителей села Терек-Сай вынуждают переселиться из-за золотодобывающей компании
По прорыву отстойника на Терек-Сае создана комиссия
На фабрике месторождения Терек-Сай прорвало отстойник
На месторождении Терек-Сай начали строить золотоизвлекательную фабрику
Чаткалдагы чатак. Депутат ИИМ атайын полк менен Терек-Сай элин коркутту дейт
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Бизнес
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
14 сентября, вторник
18:31
В Бишкеке пропала 22-летняя Азиза Темирбек кызы В Бишкеке пропала 22-летняя Азиза Темирбек кызы
18:30
15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков
18:05
Садыр Жапаров принял главу «Радио Свобода» Джейми Флая
18:03
Кыргызский театр оперы и балета открывает новый сезон