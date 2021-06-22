Жителей 62 домов села Терек-Сай переселят из-за золотодобывающей компании

Жителей села Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области переселят из-за золотодобывающей компании. Об этом 24.kg сообщил полпред области Абсаттар Сыргабаев.

По его словам, 62 домовладения по улице Мырзабаева села Терек-Сай попали под лицензионную площадь ОсОО «Эти Бакыр Терексай».

«Несколько дней назад встретился с населением. Их улица попала под лицензионную площадь. Их обязательно нужно переселить. Компания возьмет все расходы на себя. 95 процентов жителей за переезд. Вопрос стоит только в определении стоимости жилища», — рассказал Абсаттар Сыргабаев.

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Он сообщил, что для переселения жителей трансформируется 19 гектаров земли близ села.

Отмечается, что в село Терек-Сай 24 июня приедет независимая оценочная комиссия по установлению цен на 62 домовладения. В начале года предприятие предложило жителям купить у них участки и дома.

По данным компании «Эти Бакыр Терексай», это делается для продления срока службы рудника, повышения коэффициента извлечения руды из месторождений и увеличения региональных и республиканских налогов.

По отчуждению земли правительство сформировало комиссию.

«Планируется три пути решения. Первый — будет выплачена компенсация (на основании оценки независимых экспертов в соответствии с законодательством), второй — сельчанам выделят отдельный земельный участок, третий — это комбинация двух вышеприведенных вариантов. Согласно окончательному решению правительственной комиссии, компания «Эти Бакыр Терексай» профинансирует выполнение выбранной программы», — подчеркивают в предприятии.

В «Эти Бакыр Терексай» добавили, что выкуп земельных участков и домов будет осуществляться на основе расчетов независимой оценочной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей села не будут переселять. В Министерстве энергетики и промышленности заявляли, что село не подпадает под лицензионную площадь золотоизвлекательной фабрики.