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Власть

В Терек-Сае избили милиционеров. Родственники задержанных вышли на митинг

В селе Терек-Сай местные жители вышли на митинг. Правительство направило в эпицентр событий спецназ. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам заявил депутат Жанар Акаев.

Отметим, что жители выступили против работы предприятия «Эти Бакыр Терексай».

«Арестовали 15 человек, но арестами ничего не решить. Ни один член правительства на место не выехал, как и региональные власти. Ситуация накаляется. Необходимо успокоить народ, а то оставили и местные власти, и инвесторов, и народ разбираться самостоятельно», — сказал он и попросил передать информацию в срочном порядке вице-премьер-министру.

Ранее на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» произошел конфликт с участием местных жителей. Сообщалось, что сотрудники спецназа 5 ноября избили местного жителя, прогонявшего скот. Односельчане возмутились, разгорелся конфликт. Два милиционера получили травмы. Позже милиция задержала 15 человек.
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