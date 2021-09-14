Дело Мелиса Аспекова. Адвокат настаивает на проведении медицинской экспертизы

Адвокат обвиняемого в вымогательстве взятки Мелиса Аспекова Сергей Манукян настаивает на том, чтобы его подзащитному изменили меру пресечения. Об этом юрист заявил 24.kg.

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По его словам, Мелис Аспеков до сих пор находится в частной клинике «Бикард».

«Я заявил три ходатайства по освобождению Аспекова из СИЗО-1 Бишкека. В частности, настаиваю на проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении моего подзащитного на предмет установления болезни, препятствующей содержанию под стражей. Следственный судья отказал мне в удовлетворении. Мелису Аспекову проведено шунтирование. В клинике к нему приставлен конвой», — сказал Сергей Манукян.

Адвокат добавил, что в УПК имеется существенный пробел в части назначения судебно-медицинской экспертизы.

«В статье 171 «Порядок назначения экспертизы» УПК КР указывается, что экспертиза подозреваемого, обвиняемого проводится, если возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. При этом законодатель упустил момент, когда экспертизы нужно назначать для установления болезни, которая препятствует содержанию под стражей обвиняемого или подозреваемого», — пояснил Сергей Манукян.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.