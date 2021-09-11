Задержание активистки. Орозайым Нарматова улетит в Москву

Член партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова улетит в Москву. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Девушка поблагодарила своих сторонников за поддержку.

«Сотрудники меня привезли домой к родственникам. Я улечу в Москву, у меня все хорошо. Я дала подписку о неразглашении, были проведены разъяснительные работы. Позже расскажу все подробнее», — написала Орозайым Нарматова.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.

В МВД объяснили задержание члена партии «Бутун Кыргызстан» тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане. Спустя несколько часов активистку отпустили.