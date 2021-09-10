Школа «Газпром Кыргызстан» просит у мэрии льготы по аренде

Школа «Газпром Кыргызстан» просит включить ее в перечень льготников по аренде муниципального имущества. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК сообщила директор учебного заведения Татьяна Кузнецова.

Она отметила, что по соглашению между муниципалитетом и фондом «Школа Газпром» ежегодно для детей с инвалидностью из малообеспеченных семей выделяется 20-процентная квота от фактического числа учеников на бесплатное обучение. Но питание в документе не оговорено. «При открытии школы было принято решение, так как на первом этапе будут дотации на развитие от ПАО «Газпром» и «Газпром Кыргызстан», детей кормить будет сама школа. Но в этом году их размер сократился», — сказала Татьяна Кузнецова.

По ее словам, на 2020/21 учебный год на питание льготной категории учеников было заложено 7,3 миллиона сомов, но так как школа работала не все время, израсходовано 6,2 миллиона. «На сегодня по квоте набрано 130 детей. На трехразовое питание в день необходимо 260 сомов на одного ребенка», — заметила Татьяна Кузнецова.

Кроме того, так как комплекс является муниципальным, то фонд «Школа Газпром» оплачивает аренду — 22,4 миллиона сомов в год.

Депутаты поинтересовались расходами учебного заведения.

По словам Татьяны Кузнецовой, общий бюджет учебного заведения на 2021-й составляет 192 миллиона сомов. «Из них 22,4 миллиона — за аренду, 28 миллионов — за обучение и питание учеников по квоте, фонд заработной платы — 56 миллионов. Остальное идет на развитие и содержание школы», — подчеркнула она.

Кроме того, учебное заведение просит пересмотреть соглашение в части направления и отчисления детей по квоте.

Дело в том, что квота распространяется только на детей с ОВЗ, которые стоят на учете в органах соцзащиты, то есть относятся к малоимущим. Сироты, полусироты, другие категории ими воспользоваться не могут. «Также не урегулирован вопрос, что делать с теми учащимися, которым во время обучения снимают инвалидность. Сейчас этот механизм не прописан», — пояснила директор учебного заведения.

Напомним, что капсула на месте строительства школы была заложена 29 августа 2017-го. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 23 тысячи сомов в месяц.

Сейчас в школе обучается 940 детей, 130 — по квоте.