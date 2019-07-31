Школу «Газпром» передали одноименному фонду

Депутаты Бишкекского городского кенеша поддержали проект постановления мэрии о передаче имущественного комплекса «Школа «Газпром» одноименному фонду.
Решение они приняли сегодня на внеочередной сессии.
не смогли прийти к единому мнению по вопросу передачи учебного заведения в оперативное управление одноименному фонду и сняли вопрос с повестки дня очередной сессии.
«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.