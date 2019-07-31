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Власть

Школу «Газпром» передали одноименному фонду

Депутаты Бишкекского городского кенеша поддержали проект постановления мэрии о передаче имущественного комплекса «Школа «Газпром» одноименному фонду.

Решение они приняли сегодня на внеочередной сессии.

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Напомним, на последней очередной сессии народные избранники и мэрия не смогли прийти к единому мнению по вопросу передачи учебного заведения в оперативное управление одноименному фонду и сняли вопрос с повестки дня очередной сессии.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.
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