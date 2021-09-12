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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

14-17 сентября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13-17 сентября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

11-26 сентября. Мультимедийная выставка «КЕШИК_VR»

Посетители увидят масштабы глобальной экологической повестки мира, при этом для создания своих объектов авторы использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

12-22 сентября. Выставка «В гармонии с природой»

Это персональная выставка Ларисы Пак.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

16 сентября. Кинопремьеры

«Литл Гром» (мультфильм). Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его — мечта Якари и его подруги Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

«Дюна» (фантастика). Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.

«Девятый калибр» (боевик). Фернандо Пьяцца — успешный адвокат с безупречной репутацией, в отличие от своего отца, у которого было богатое криминальное прошлое. Когда в результате мошенничества со счетов одного из преступных синдикатов пропадает 100 миллионов евро, подозрение падает на Фернандо. Он становится мишенью сразу для двух соперничающих мафиозных кланов.

17 сентября. Художественный протест «Ветер перемен»

на выставке современных картин по основной теме мероприятия выступят джаз-группа «Соленые орешки», Амантур Молдалиев. Также в программе диджей-сет, фуршет, шоу мыльных пузырей, детский уголок для творчества. Подробнее

Площадь Ала-Тоо, 16.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206633/
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