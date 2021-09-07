В Бишкеке пройдет художественный протест против политических репрессий

На площади Ала-Тоо в Бишкеке 17 сентября пройдет художественный протест против политических репрессий. Об этом сообщила автор проекта художник-живописец Алия Шагиева, дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По ее данным, на выставке современных картин по основной теме мероприятия выступят джаз-группа «Соленые орешки», Амантур Молдалиев. Также в программе диджей-сет, фуршет, шоу мыльных пузырей, детский уголок для творчества.

Алия Шагиева предупредила, что на мероприятие могут прийти люди-провокаторы.