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Общество

В Бишкеке пройдет художественный протест против политических репрессий

На площади Ала-Тоо в Бишкеке 17 сентября пройдет художественный протест против политических репрессий. Об этом сообщила автор проекта художник-живописец Алия Шагиева, дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По ее данным, на выставке современных картин по основной теме мероприятия выступят джаз-группа «Соленые орешки», Амантур Молдалиев. Также в программе диджей-сет, фуршет, шоу мыльных пузырей, детский уголок для творчества.

Алия Шагиева предупредила, что на мероприятие могут прийти люди-провокаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206350/
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