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Общество

Такой разный Кыргызстан. В Бишкеке открылась художественная выставка

В «Галерее М» в ЦУМ-2 открылась выставка «Мой любимый Кыргызстан», посвященная 30-летию независимости страны.

Экспозиция стала первой в серии тематических выставок, приуроченных к юбилею.

«Циклом выставок, выстроенных по жанрам и темам, мы желаем показать посетителям многообразие искусства. Каждая тема представляет новые произведения известных мастеров Кыргызстана. Грамотно выстроенная экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга», — отметили организаторы.

Около 40 отечественных художников показали свой любимый Кыргызстан. Здесь и улицы Бишкека, и маленькие селения, джайлоо и озера, цветы и облака. У кого-то страна — это люди, для кого-то — природа. Для одних это прекрасные закаты, для других — ранние рассветы. Яркие краски и пастельные тона. Кыргызстан летом, осенью, зимой и весной — все это можно увидеть на выставке.

Среди участников как уже известные имена, так и молодые художники: Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Данакан Адашканова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Жусуп Матаев, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Сабиджан Бабаджанов, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Ормонали Идрисов, Алмагуль Болокова, Саркын Сооронбаев, Владимир Файзыев, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев, Беков Кадыр, Алыкул Биймырзаев, Наталья Копелович, Нурдин Ахматов, Ринат Ханафеев, Бектен Усубалиев, Сапарбай Осмоналиев, Суйутбек Торобеков, Аскар Турумбеков, Базаркул Омуркул уулу, Динара Исраилова, Максат Монолдоров, Нурбек Матаев, Залкар Эсенканов, Талгат Бокоев, Тамила Маматова, Нурлан Аскат уулу.

Совершить путешествие по Кыргызстану прошлого и настоящего можно до 14 сентября.

А с 15 сентября откроется новая выставка — «Портрет художника, или Взгляд на себя».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205365/
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