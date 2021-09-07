Доолот Сыдыков завершил шестидневное чтение эпоса «Манас»

В посольстве Кыргызстана в России состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения чтения эпоса «Манас» в исполнении Доолота Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«В течение шести дней в Москве Доолот Сыдыков непрерывно сказывал эпос «Манас» с целью войти в Книгу рекордов Гиннесса. Следует отметить, что со стороны посольства КР в РФ были созданы все необходимые условия для слушания эпоса «Манас». Кроме того, манасоведом Жылдыз Орозбековой прочтены лекции об истории возникновения эпоса для студентов второго курса Московского государственного лингвистического университета», — говорится в сообщении.

В свою очередь манасчи выразил благодарность посольству и организаторам за оказанное содействие. Вопрос включения рекорда в Книгу рекордов Гиннесса находится на стадии проработки.

Напомним, ранее сообщалось, что Доолот Сыдыков будет читать эпос «Манас» в Москве пять суток без перерыва. В ноябре 2020 года Сыдыков рассказывал эпос 14 часов и 27 минут, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.