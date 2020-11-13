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Власть

Призвал народ к единству. Садыр Жапаров встретился с манасчи Доолотом Сыдыковым

«Ваше творчество — это неоценимый вклад не только в сохранность великого кыргызского эпоса, но и духовной жизни кыргызского народа», — сказал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с манасчи Доолотом Сыдыковым. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Новый рекорд. Манасчи непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут

«Самым ярким олицетворением духовного и культурного наследия кыргызского народа является эпос «Манас». В трудное время образ Манаса посредством творчества манасчи вселяет силы в кыргызский народ. Сейчас у каждого своя позиция и видение пути развития страны, свое мировоззрение, но когда речь идет о Манасе, мы все едины. Вы не только установили новый рекорд, но и призвали народ к единству», — сказал Садыр Жапаров.

Манасчи рассказал о проблемах, с которыми они сталкиваются в своем творческом пути. Садыр Жапаров заверил, что кабмин приложит усилия для скорейшего решения насущных проблем творческой интеллигенции.

Садыр Жапаров вручил Доолоту Сыдыкову памятные подарки, пожелал здоровья и успехов.

Напомним, что манасчи Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Ссылка: https://24.kg/vlast/173015/
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