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Общество

Сказитель Доолот Сыдыков 5 суток непрерывно будет читать эпос «Манас» в Москве

Сказитель Доолот Сыдыков пять суток без перерыва будет читать эпос «Манас» в Москве. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Москве.

По его данным, 31 августа в рамках празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики при поддержке посольства КР в РФ и диаспоральных организаций кыргызстанцев состоялось торжественное мероприятие по случаю выступления манасчи Доолота Сыдыкова.

В торжественном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Гульнара-Клара Самат, манасоведы, представители диаспоральных организаций и СМИ.

Посол отметила сакральное значение личности Манаса для кыргызского народа, пожелала Доолоту Сыдыкову успехов в достижении высокой миссии.

Манасчи Доолот Сыдыков выразил благодарность всем за поддержку и помощь в организации мероприятия в Москве.

Напомним, что манасчи Доолот Сыдыков непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого, он ранее три дня сказывал эпос «Манас» в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205631/
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