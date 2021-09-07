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Общество

Мэрия представит программу развития Бишкека через три месяца

Мэрия представит программу развития Бишкека через три месяца. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями сообщил руководитель аппарата мэрии Миргазы Исаков.

По его словам, на это время структура управления муниципалитета останется старой. «По закону в течение семи дней избранный мэр должен внести проект структуры управления в Бишкекский городской кенеш. Но этого срока недостаточно для разработки действенной программы развития и структуры. Поэтому пока внесем старую», — отметил он.

Депутат Олег Попиков отметил, что сегодня акимиаты, МТУ недееспособны. «А именно они то звено, что непосредственно работают с населением, выполняют черновую работу. Но у акимиата забрали всю власть. Они стали как мальчики для битья. О МТУ уже и не говорю. Ситуация аховая. Необходимо учесть это при рассмотрении структуры», — отметил он.

Миргазы Исаков добавил, что мэр направил в БГК письмо о включении желающих депутатов в состав рабочей группы, которая будет заниматься формированием структуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206226/
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