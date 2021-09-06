Исчез монумент с барсами на въезде в город Нарын. Жители переживают

Кыргызстанка поинтересовалась, куда исчез монумент с барсами у въезда в город Нарын.

«Куда убрали «двух кошек»? У кого во дворе дома его установили?» — задалась вопросом пользовательница Facebook Назира Курманалиева.

В мэрии Нарына 24.kg сообщили, что памятник убрали временно, и заверили: он на складе. «Хранение монумента соответствует всем требованиям. Его никто не разрушал. После косметического ремонта его планируется установить в западной части города. Для этого сейчас изыскиваются средства и подходящее место», — заключили в муниципалитете.