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Общество
Сюжет: COVID-19

Минобразования КР: Маски в школах необязательны

С нового учебного года ношение масок в школах необязательно. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

По ее словам, в первую очередь обязательно соблюдение гигиены и санитарии (мытье рук, входной фильтр). «Ношение масок носит рекомендательный характер. Очень тяжело отследить каждого ребенка, чтобы время от времени он менял маску», — сказала Гульшан Абдылдаева.

Ранее в департаменте профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора сообщили, что алгоритм для школ в случае возобновления уроков в традиционном режиме остается прежним. Чтобы не допустить заболеваемости коронавирусом, учащиеся должны носить маски, часто мыть руки, пользоваться антисептиками. Обязательно проветривание помещений после каждого урока, обработка полов и дверных ручек соответствующим раствором, соблюдение дистанции.

В мэрии Бишкека заявили, что не смогут делить классы для соблюдения дистанции из-за переполненности школ.

Возобновление уроков офлайн стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом в стране и росту количества вакцинированных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206101/
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